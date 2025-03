La dura sanción al Mudo Vázquez por presuntos insultos racistas en Italia

Franco Vázquez, mediocampista cordobés nacido en Tanti y formado en Belgrano, recibió una dura sanción de diez partidos por un supuesto insulto racista hacia el defensor argelino Mehdi Dorval, en un partido disputado el mes pasado entre Cremonese y Bari, correspondiente a la Serie B italiana. La acusación se refiere a una presunta frase ofensiva dirigida por Vázquez a Dorval, donde se alegó que el argentino dijo “negro de mierda” al defensor rival.

Moreno Longo, director técnico de Bari, fue quien inicialmente denunció el incidente, manifestando en conferencia de prensa: "Hemos escuchado una frase gravemente ofensiva. Lamento profundamente por Dorval y también me apena mencionar a Vázquez, pero no podemos seguir callando. En 2025 estamos cansados de seguir hablando de estas cosas. No se puede minimizar. Es ignorancia, no racismo".

El jugador, quien tiene 36 años y actualmente milita en Cremonese, negó las acusaciones y, a través de un comunicado, el club de Lombardía expresó su apoyo a Vázquez. Según el club, el futbolista informó a los colaboradores de la Fiscalía Federal inmediatamente después del partido, asegurando su "absoluta no implicación en los hechos impugnados contra él". Cremonese agregó que tomará todas las medidas legales adecuadas y reafirmó su compromiso con la lucha contra el racismo, un problema que, según el club, condenan "firmemente".

El incidente ocurrió antes del descanso en el partido entre Cremonese y Bari, que terminó 1-1. Dorval, quien salió llorando del campo, no había dado detalles públicos en ese momento, pero más tarde, en una rueda de prensa, se mencionó la situación. El jugador de Bari, a través de sus redes sociales, expresó: "Nunca me quedaré callado sobre este tipo de dichos. La lucha continúa, gracias a todos por su apoyo. Es una lucha difícil, que llevará tiempo y coraje, ¡pero es una lucha que vamos a ganar! #noalracismo!!!".

Como consecuencia de la suspensión, Franco Vázquez no podrá jugar en lo que resta de la temporada en la Serie B, cuando su equipo, Cremonese, aún tiene la posibilidad de ascender a la Serie A, estando actualmente en la cuarta posición de la tabla, con 45 puntos y nueve jornadas por disputar.

Este episodio genera una importante controversia, dado el historial de Vázquez como futbolista de alto nivel en Italia y su vinculación con el fútbol de Córdoba. La situación pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre el racismo en el fútbol profesional.