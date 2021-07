La emoción de Lange por la lesión de su compañera

"A Ceci se le quedó dura la espalda y no se podía mover en el barco. Fue muy difícil, es un barco muy exigente, no podía llegar a los cabos y no teníamos velocidad. No se puede navegar así", comentó entre lágrimas al canal TyC Sports.

El velista de 59 años agregó que tiene "la ilusión de llegar a una medalla". Y agregó. "Quedan muchas regatas y esto no se termina acá, no vamos a bajar los brazos".

Además, el abanderado argentino evitó dar pronósticos sobre el estado de salud de Cecilia Carranza: "Ojalá que la puedan infiltrar. No sé lo que tiene. Quiero agradecerle el esfuerzo que hizo, lo dejó todo y estoy muy orgulloso".

Este domingo desde las 0.05 se completarán las tres pruebas finales de la instancia regular y el martes a las 3:33 tendrá lugar la medal race (puntuación doble) con los diez mejores clasificados en busca de las medallas y los diplomas olímpicos.