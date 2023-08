La brasileña Marta, máxima goleadora de la historia de los Mundiales FIFA con 17 tantos en seis participaciones, se despidió este miércoles de la competencia luego de la sorpresiva eliminación en fase de grupos ante Jamaica.

"No era ni en mi peor pesadilla la Copa que soñaba pero este es solo el comienzo. El pueblo brasileño pedía una renovación. Yo termino mi camino pero el de ellas continúa", expresó emocionada.

La referente destacó la lucha del fútbol femenino en general y el legado que ella deja: “¿Sabes lo que es genial? Que cuando comencé a jugar no tenía una ídola del femenino. Ustedes no mostraban fútbol femenino. ¿Cómo se suponía que las iba a ver? ¿Cómo iba a imaginar que podía llegar a la selección, convertirme en lo que soy, en una referencia?", sostuvo la histórica jugadora de la Selección de Brasil.

Además, sin lograr contener el llanto, agregó: "Hoy salimos a la calle y la gente nos para para hablar nos dicen: ‘Mi hija te adora, ella quiere ser como vos’. Y no es solo con Marta, hay otras jugadoras también. Hoy tenemos nuestras propias referentes”.

A los 37 años y en su sexto Mundial, la "Reina" disputó su primer partido como titular y fue reemplazada a diez minutos para el final.

“Esto no hubiera pasado si nosotras nos hubiésemos detenido ante los primeros obstáculos. Entonces, es una lucha que continúa que no comenzó solo conmigo, comenzó con mucha gente tiempo atrás, por eso estamos muy orgullosas. Y la gente nos pide que nuestra generación continúe haciéndolo, inspirando cada vez a mas jóvenes. No importa la edad”, destacó.

"Es lógico que yo esté muy feliz de ver todo esto porque 20 años atrás, en 2003, nadie conocía a Marta. Era mi primera Copa. 20 años después, todo cambió y soy referente para muchas mujeres en el mundo entero. No sólo el fútbol. El periodismo también, que la gente ve muchas mujeres periodistas que antes no veíamos. Hemos abierto puertas para la igualdad”, sostuvo.

"La mayoría del equipo es de chicas talentosas con un camino enorme por delante. Yo termino acá pero ellas continúan", remarcó la máxima goleadora de la historia de los Mundial organizados por FIFA tanto masculinos como femeninos con 17 tantos.

La actual jugadora de Orlando Pride, de Estados Unidos, fue elegida seis veces como la mejor del Mundo.

La crack brasileña estuvo presente en las ediciones de 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019 y su mejor participación fue en el Mundial de China 2007 dónde se consagró subcampeona y marcó 7 goles.

