Alejandro Sabella, el ex entrenador de la Selección fue homenajeado por Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y Alejandro Dominguez, su par de Conmebol, al recibir la mención Licencia Pro Honorífica Para Entrenadores.



"Estoy muy agradecido y emocionado. Agradecido por lo que recibí y emocionado porque me encuentro con tanta gente amiga, con la que convivimos, competimos, aprendimos mucho. Estar acá me trae muchos recuerdos, es el hogar del fútbol argentino, es la meta de todos los chicos y chicas que patean una pelota", destacó el DT entre lágrimas mientras recibía una placa.

#DesarrolloAFA La Asociación del Fútbol Argentino, representada por su Presidente Claudio Tapia, le rindió homenaje a Alejandro Sabella, ex entrenador de la Selección Nacional. pic.twitter.com/8pzDq1aNCE — AFA (@afa) February 27, 2020

"Una vez me dieron el premio al mejor DT del año, estaba el señor Falcioni en la terna, y me acuerdo de él, porque cuando le dan el premio a una persona, siempre habla de quienes están alrededor, pero nadie habla de sus adversarios, los que te ayudan a mejorar. Le agradecí en mis pensamientos", aseguró el ex técnico subcampeón del mundo en Brasil 2014.