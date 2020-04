Oriana Sabatini y Paulo Dybala continúan en cuarentena en Italia después de haber dado positivo de COVID-19. Y allí, en medio del aislamiento, la cantante argentina celebró sus 24 años de una manera muy particular.

Al igual que millones de personas en el mundo, Oriana no pudo estar no sólo con su familia, sino con ningún otro ser querido más que el futbolista de Juventus. Pero el cordobés hizo todo para que esa distancia no se sintiera tanto: armó una especie de reunión virtual con la familia y los amigos de Oriana para que no extrañe tanto.

"Hoy cumplí 24 años de una manera rarísima. Sería irónico decir que es uno de los cumpleaños donde sentí el amor más de cerca, a pesar de que estemos todos lejos?", comenzó diciendo la cantante y luego reflexionó: "Quizás es porque hoy estamos valorando todo desde otro lugar. Gracias mi amor por todo lo que hiciste hoy @paulodybala y gracias a todos por sus lindos mensajitos".