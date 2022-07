En el marco de la vuelta de Los Pumas a disputar un partido en Argentina, los dirigidos por Michael Cheika superaron a Escocia por 26-18 en Jujuy, en lo que fue el comienzo de la ventana de julio, donde se enfrentarán estos mismos equipos el próximo 9 y 16 de julio en Salta y Santiago del Estero, respectivametne

En el primer tiempo, el combinado argentino empezó muy metido tratando de conseguir varios pases y fases seguidas para hacerle daño a su rival, algo que solamente lo logró producto de dos penales de Nicolás Sánchez. Más adelante, el Cardo se asentó en el campo de juego y comenzó a desplegar sus virtudes en ataque.

A pesar de esto, los escoceses se encontraron con una gran defensa de Los Pumas aunque cometieron dos penales que llevó al conjunto europeo a empatar el encuentro. Luego el partido pasó a ser bastante disputado en los puntos de contacto y ninguno de los dos quiso arriesgar demasiado. Las aspiraciones de los argentinos empezaron a desaparecer cuando Nicolás Sánchez pidió el cambio por una lesión en su pierna.

Cuando todo parecía bastante oscuro, apareció el buen juego argentino y en cuatro minutos lograron marcar dos tries para alejarse en el marcador. El primero fue hecho por Jerónimo De La Fuente después de una estupenda jugada colectiva de varias fases, el centro logró apoyar ante la buena defensa.

La segunda conquista del equipo argentino fue hecho por Santiago Carreras, quién había ingresado por Sánchez minutos antes, luego de una gran carrera de Juan Cruz Mallia, que encontró los huecos para filtrarse, de más de 40 metros y después de un ruck, el apertura levantó la pelota y se zambulló en el ingoal.

En la segunda mitad, Escocia salió con otra mentalidad para dar vuelta el resultado y es algo que consiguieron producto de dos tries marcados por Mark Bennett y Rory Hutchinson. Los Pumas parecían perdidos en la cancha donde no podían salir de su propio terreno.

Con el pasar de los minutos, Argentina encontró la manera para frenar la embestida escocesa gracias a uno try estupendo de Gonzalo Bertranou donde pudo levantar una pelota en el ruck a centímetros del ingoal y apoyar a pesar de la resistencia del Cardo. Con esa conquista, Los Pumas se pusieron arriba en el resultado por 5 puntos y gracias a un penal de Emiliano Boffelli faltando 10 para el cierre. En los últimos instantes del encuentro, el equipo dirigido por Cheika mostró muy buen estado físico para afrontarlos y así se demostró ya que Escocia no pudo salir de su territorio hasta el final del partido, donde el árbitro marcó la victoria de Los Pumas por 26-18.

Cabe recordar que la última victoria del elenco nacional frente al Cardo fue en el Mundial de Nueva Zelanda 2011 en fase de grupos por 13-12 y el último triunfo en Argentina fue frente a Sudáfrica por 32-19 en el Rugby Championship 2018.

SÍNTESIS

ARGENTINA (XX): 1. Nahuel Tetaz Chaparro, 2. Julián Montoya (C), 3. Francisco Gómez Kodela; 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno; 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Pablo Matera; 9.Gonzálo Bertranou, 10. Nicolás Sánchez; 11. Emiliano Boffelli, 12. Jerónimo De La Fuente, 13. Matías Orlando, 14. Santiago Cordero; 15. Juan Cruz Mallía

Entrenador: Michael Cheika (Australia)

Cambios: PT: 21' Santiago Carreras por Nicolás Sánchez. ST: 15' Mayco Vivas por Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi por Francisco Gómez Kodela y Matías Moroni por Jerónimo De La Fuente, 20' Agustín Creevy por Julián Montoya y Facundo Isa por Marcos Kremer, 25' Juan Imhoff por Matías Orlando, 33' Lucas Paulos por Matías Alemanno

ESCOCIA (XX): 1- Pierre Schoeman, 2- George Turner, 3- Zander Fagerson, 4- Grant Glichrist (C), 5- Jonny Gray, 6- Magnus Bradbury, 7- Luke Crosbie, 8- Matt Fagerson, 9- Ali Price, 10- Blair Kinghorn, 11- Duhan van der Merwe, 12- Sam Johnson, 13- Mark Bennett, 14- Darcy Graham, 15- Rory Hutchinson.

Cambios: ST: 13' Rory Darge por Luke Crosbie, 20' Ewan Ashman por George Turner, Rory Sutherland por Pierre Schoeman y Javan Sebastian por Zander Fagerson, 26' Ben White por Ali Price y Sam Skinner por Jonny Gray, 30' Sione Tuipulotu por Sam Johnson,

Entrenador: Gregor Townsend

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 4' Penal convertido por Nicolás Sánchez (LP), 15' Penal convertido por Blair Kinghorn (E), 18' Penal convertido por Nicolás Sánchez (LP), 25' Penal convertido por Blair Kinghorn (E), 30' Try de Jerónimo De La Fuente (LP), 34' Try de Santiago Carreras convertido por Emiliano Boffelli (LP)

Resultado Parcial: Argentina 18-6 Escocia

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 8' Try de Mark Bennett (E), 14' Try de Rory Hutchinson convertido por Blair Kinghorn (E), 16' Try de Gonzalo Bertranou (LP), 30' Penal convertido por Emiliano Boffelli (LP),

Resultado Final: Argentina 26-18 Escocia

ÁRBITRO: Nick Berry

CANCHA: 23 de Agosto, Jujuy, Argentina