La era Contepomi al frente de Los Pumas comenzó con una derrota

En su debut en la ventana internacional de julio, Los Pumas cayeron ante Francia por 28 a 13 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Este partido marcó el inicio de la era de Felipe Contepomi como entrenador del seleccionado argentino de rugby y contó con la presencia de más de 30 mil espectadores. Además, significó los debuts de Franco Molina y Bautista Pedemonte en el equipo.

El primer tiempo del encuentro fue muy disputado, con ambos equipos manteniendo un juego parejo. Las defensas fueron sólidas y predominó el uso del pie. No fue hasta el final de la primera mitad que los penales de Antoine Hastoy y Santiago Carreras abrieron el marcador. Un try del capitán francés Baptiste Serin al cierre de esta mitad les dio una ventaja de siete puntos, llevando el marcador a 10 a 3 a favor de Francia al descanso.

En la segunda mitad, el seleccionado francés mostró un mejor desempeño y aprovechó la fuerza de sus delanteros para ampliar la diferencia en el marcador. Los tries de Antoine Frisch y Théo Attisogbe aumentaron la ventaja, dificultando la reacción de Los Pumas. A pesar de un buen try del capitán Julián Montoya, el equipo argentino no pudo remontar. El partido terminó con un último try de Matías Orlando, quien regresó al seleccionado tras casi un año de ausencia.

Argentina y Francia volverán a jugar el próximo sábado 13 en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield. El plantel albiceleste permanecerá en suelo mendocino y viajará a Buenos Aires el jueves.

En otros partidos internacionales disputados hoy: Sudáfrica 27-Irlanda 20, Nueva Zelanda 16-Inglaterra 15, Australia 25-Gales 16, Chile 22-Hong Kong 17 y Japón XV 26-Maorí All Blacks 14.

Síntesis de la derrota albiceleste:

Argentina (13): Thomas Gallo (51m Mayco Vivas), Julián Montoya (capitán; 69m Ignacio Ruiz), Eduardo Bello (51m Lucio Sordoni); Matías Alemanno (55m Franco Molina) y Lucas Paulos (69m Bautista Pedemonte); Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo; Gonzalo Bertranou (4m Lautaro Bazán Vélez) y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Jerónimo de la Fuente (69m Matías Orlando), Matías Moroni, Bautista Delguy; Martín Bogado (45m Tomás Albornoz). Entrenador: Felipe Contepomi.

Francia (28): Jean-Baptiste Gros (58m Sébastian Taofifenua), Gaëtan Barlot (66m Teddy Baubigny), Georges-Henri Colombe (51m Demba Bamba); Hugo Auradou (51m Posolo Tuilagi) y Baptiste Pesenti (51m Mickaël Guillard); Lenni Nouchi, Oscar Jegou, Jordan Joseph (69m Ibrahim Diallo); Baptiste Serin (capitán; 70m Baptiste Couilloud) y Antoine Hastoy; Lester Etien, Antoine Frisch, Émilien Gailleton, Théo Attisogbe; Léo Barré (72m Melvyn Jaminet). Entrenador: Fabien Galthié.

Primer Tiempo:

22m penal de Antoine Hastoy (F)

25m penal de Santiago Carreras (A)

35m try de Baptiste Serin (F) convertido por Antoine Hastoy

Parcial: Argentina 3-10 Francia

Segundo Tiempo:

5m try de Antoine Frisch (F) convertido por Antoine Hastoy

15m penal de Antoine Hastoy (F)

20m try de Julián Montoya (A)

26m try de Théo Attisogbe (F) convertido por Antoine Hastoy

35m penal de Melvyn Jaminet (F)

36m try de Matías Orlando (A)

Árbitro: Chris Busby (Irlanda). Cancha: Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentina.