Grupo F

-Racing Club (ARG)

-Nacional (URU)

Tendrán el octavo encuentro en Copa Libertadores. Se enfrentaron en la histórica final de 1967, edición ganada por el equipo argentino. Además, se midieron en fase de grupos de 1962 y 2003. Llegan con puntaje ideal en el Grupo F de la presente competencia. Racing Club fue el conjunto con más remates al arco (19) en las fechas previas al receso por la pandemia del COVID-19.

Grupo G

-Defensa y Justicia (ARG)

-Delfín (ECU)

Jugarán el primer partido en el historial general. Defensa perdió sus 2 partidos en la Copa Libertadores (1-2, vs. Santos y 2-1, vs. Olimpia) y recibió 3 goles de cabeza. Delfín, que reúne 1 punto en el Grupo G, disputará su primer duelo ante un rival argentino. Previo a la suspensión de la competencia por la pandemia, el once ecuatoriano fue el equipo con más balones recuperados de la fase de grupos (41).

Grupo D

-Sao Paulo (BRA)

-River Plate (ARG)

Cumplirán 5 partidos en Copa Libertadores. Se midieron en Semifinales de 2005 y en fase de grupos de 2016. Sao Paulo llega invicto (3PG-1PE). River Plate fue el equipo con más goles (8) y disparos (42) en las primeras 2 jornadas de fase de grupos. El actual subcampeón de América lleva un invicto de 4 partidos en Brasil (1PG-3PE). Ignacio Fernández, registra 33.3% de eficacia en disparos (2 goles).

Grupo H

-Libertad (PAR)

-Boca Juniors (ARG)

Cumplirán 7 duelos en Copa Libertadores. Boca Juniors llega invicto, con 5 victorias y 1 empate. Además, el Xeneize ganó los 3 cruces en Paraguay: 1-0 (Semifinales de 1977), 2-0 (Cuartos de final de 2007) y 4-2 (Octavos de final de 2018). Libertad, dirigido por un histórico rival de Boca como Ramón Díaz, obtuvo puntaje ideal y es el equipo con mayor efectividad en disparos (22.7%) de la actual competencia.

Grupo B

-Guaraní (PAR)

-Tigre (ARG)

Guaraní lleva 20 cruces ante rivales argentinos en la Copa Libertadores. Sus únicas 2 victorias fueron ante Racing, en 2015 (el resto: 4PE-14PP). Tigre cumplirá 13 juegos en la historia del certamen (12 PJ: 6PG-6PP). El Matador tendrá su tercer juego en Paraguay (en 2013, derrotó 5-3 a Libertad y cayó 2-0 vs. Olimpia) Los dirigidos por Néstor Gorosito perdieron sus juegos sin marcar goles en el Grupo B de la presente edición.

Fuente: @DataFactory www.datafactory.la