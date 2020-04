Dwayne Wade es una de las grandes figuras que ha tenido la NBA en los últimos años. Su trayectoria está jalonada de títulos y grandes conquistas.

Fue jugador emblema de Miami Heat, equipo en el que marcó una época. La mayor parte de su carrera la desarrollo en ese equipo aunque también tuvo una breve incursión por Chicago Bulls y en Cleveland Cavalliers. .

Ganador de tres anillos con Miami Heat, se expresó sobre la situación que vive el pueblo norteamericano con respecto a la pandemia de coronavirus. Y tuvo un enfoque muy particular al explicar la prudencia de su actitud.

"Me ha costado salir y decir: 'Oye, quédate en casa, esto y aquello', porque estoy viviendo en una mansión. ¿Sabes a lo que me refiero? Y tenemos cosas en nuestra casa que mucha gente no tiene. Entonces, este es el mundo en el que vivimos y nunca ha sido igual. Hay muchas comunidades que nunca han sentido lo que realmente es la igualdad, eso de lo que habla la gente".

Y agregó: "No he salido y he dicho poco al respecto. Hay mucha gente que sale y dice: 'Quédate en casa y haz esto y aquello'. Es mucho más fácil para las celebridades decir 'quédate en casa' cuando su hogar se ve como se ve y tienen todo lo que necesitan".