La explosiva despedida de Salas: ¿Por qué dejó Racing para unirse al River de Gallardo?

La transferencia de Maximiliano Salas a River Plate es un hecho, y fue el propio jugador quien se encargó de confirmarla a través de una contundente publicación en Instagram, donde no solo se despidió de Racing Club, sino que también lanzó durísimas acusaciones contra su dirigencia, incluyendo al presidente Diego Milito. Su salida de la Academia se concretó tras ejecutar una cláusula de rescisión de 8 millones de euros.

En su "explosivo posteo", Salas desmintió categóricamente las versiones que indicaban que había aceptado renovar su contrato con Racing, obtenido un aumento de su salario y que le había dado la mano y su palabra al presidente Diego Milito. Al respecto, el delantero afirmó: "Jamás le di mi palabra a nadie, ni tampoco la mano. ESO ES ABSOLUTAMENTE FALSO".

Salas explicó que la supuesta mejora en su contrato por parte de Racing solo se hizo evidente cuando River Plate ya había manifestado interés en él. "Cuando River me llamó (y a Racing también), días antes de viajar a Paraguay, todavía no me habían mejorado el contrato. Recién ahí se dieron cuenta de que yo 'existía' y de que se les iba a complicar a ellos y me ofrecieron el nuevo contrato cuando ya había interés de River".

El futbolista también reveló detalles sobre su situación contractual desde su llegada al club de Avellaneda. Señaló que arribó a Racing como jugador libre, con el pase en su poder, y que el contrato que mantuvo hasta el día de su partida era el mismo que firmó inicialmente, sin haber recibido "nada extra, NUNCA". Afirmó que, con la "nueva dirigencia", su representante se acercó "REITERADAS veces a pedir se me actualice mi salario y le dijeron 'siga demostrando'". Salas calificó de "totalmente mentira" la afirmación de que "nunca nos poníamos de acuerdo", y enfatizó que "Nunca me quisieron aumentar un solo peso y para mí eso también fue una DESILUSIÓN", utilizando la misma palabra que el Presidente de Racing para describir la situación.

En su mensaje, Salas no ocultó su malestar con la dirigencia, a la que acusó de haberle hecho "padecer todo este tiempo" y de difundir "información falsa a la prensa" sobre su supuesta falta de palabra. Sentenció que su decisión de irse fue "por dignidad, tras su destrato durante meses".

A pesar de la polémica, Salas expresó su gratitud al director técnico Gustavo Costas y a su cuerpo técnico por haber confiado en él y haberlo elegido para llegar a Racing. También agradeció a sus "compañeros y trabajadores del club", así como a los hinchas que lo apoyaron "en las buenas y en las malas". Durante su paso por Racing, el jugador celebró la obtención de la Copa Sudamericana y la Recopa.

Finalmente, el delantero admitió: "Seguramente cometí muchos errores y pido perdón", pero dejó claro que "no fui el único responsable en esta historia", señalando que es "más fácil hacerme responsable de todo a mí, que dar la cara y admitir que se equivocaron".