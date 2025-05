La fecha final arde con definiciones cruciales y la lucha por los playoffs

La decimosexta y última fecha definirá no solo los últimos dos cupos a los octavos de final, sino también el posicionamiento final de los 14 equipos ya clasificados, lo que impactará directamente en los cruces y las localías de la etapa decisiva. Hay mucho en juego en esta jornada final, con 8 equipos peleando por los dos lugares restantes y otros luchando por mejorar su posición.

Boca y River, con una "ventajita" estratégica

Un detalle no menor en esta definición es el horario de los partidos de los dos "grandes" del fútbol argentino: Boca y River. Ambos equipos juegan los últimos partidos del domingo (Boca a las 18:00 vs Tigre, River a las 20:30 vs Vélez). Esto les otorga una leve ventaja, permitiéndoles especular, al menos, con qué equipo poner de cara a los octavos. Siendo mal pensados, esta programación también podría permitirles jugar con el resultado que les conviene y potencialmente "elegir rival" para el inicio de los playoffs.

La estructura de los playoffs: camino a Santiago del Estero

El formato de la fase final es claro: los octavos de final enfrentarán al primero de una zona contra el octavo de la otra, al segundo contra el séptimo, y así sucesivamente (1°A vs 8°B, 1°B vs 8°A, 2°A vs 7°B, 2°B vs 7°A, etc.). La gran mayoría de las instancias eliminatorias (octavos, cuartos y semifinales) se disputarán a partido único y en la cancha del equipo mejor clasificado. La única excepción es la gran final, que se jugará en terreno neutral, específicamente en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el 1° de junio. En caso de empate en octavos, cuartos o semifinales, la definición será por penales; solo en la final se incluirá un alargue de 30 minutos antes de ir a penales.

Los 14 que ya tienen su lugar asegurado

Antes de la última fecha, 14 equipos ya sellaron su pase a los octavos de final. Por la Zona A, los clasificados son: Boca, Huracán, Argentinos Juniors, Tigre, Racing, Independiente Rivadavia y Barracas Central. Por la Zona B, los equipos que ya lograron su meta son: Rosario Central, Independiente, San Lorenzo, River, Lanús, Riestra y Platense. En ambos grupos, resta un solo lugar por definir.

La lucha apasionante por los últimos dos cupos

Ocho equipos (cuatro por zona) llegan a la última jornada con esperanzas de meterse entre los ocho mejores de sus respectivos grupos.

En la Zona A, cuatro equipos se disputan el último lugar:

Estudiantes (8º, 21 puntos, +3 DG): Depende de sí mismo. Si gana ante Argentinos, se clasifica sin depender de nadie. Si empata, "prácticamente" asegura el lugar, aunque podría ser eliminado por goleadas de Newell's y Defensa y Justicia. Si pierde, debe esperar que Newell's, Defensa y Justicia, e incluso Central Córdoba, no ganen.

Newell's (9º, 19 puntos, -2 DG): La Lepra necesita ganar en su visita a Racing. Además, necesita que Estudiantes pierda y que Defensa y Justicia empate o gane por menos goles que Newell's. O, si Estudiantes empata, Newell's necesita ganar y descontarle la diferencia de gol, y que Defensa tampoco gane por más goles.

Defensa y Justicia (10º, 19 puntos, -3 DG): El Halcón visita a Independiente Rivadavia. Necesita los 3 puntos y esperar la caída de Estudiantes. También debe sacar mejor diferencia de goles que Newell's en caso de que ambos ganen y Estudiantes pierda. Sus chances son similares a las de Newell's en caso de empate de Estudiantes.

Central Córdoba (11º, 18 puntos, +1 DG): El Ferroviario necesita ganar su partido contra Banfield. Además, depende de un "milagro": que Estudiantes pierda y que Newell's y Defensa y Justicia no ganen. En caso de igualdad de puntos, se definirá por diferencia de goles.

En la Zona B, la situación es similar, con cuatro equipos luchando por la última plaza:

Godoy Cruz (8º, 17 puntos, -7 DG): El Tomba visita a Riestra. Si gana, se asegura la clasificación directamente, dejando sin chances a los demás. Si empata, necesita que Instituto no le gane a Talleres por al menos dos goles de diferencia.

Instituto (9º, 15 puntos, -5 DG): La Gloria juega el clásico de visitante contra Talleres. Para ser octavo, debe ganarle a Talleres y esperar que Godoy Cruz pierda con Riestra. Si el Tomba empata, Instituto necesita una victoria por al menos dos goles ante la T.

Sarmiento (10º, 14 puntos, -8 DG): El Verde recibe a San Lorenzo. Para clasificar, necesita ganarle a San Lorenzo, que Godoy Cruz pierda, que Instituto no gane y que Vélez no golee a River.

Vélez (11º, 14 puntos, -12 DG): El Fortín tiene la situación más complicada, descrita como "muy difícil". Visita a River en el último partido de la fase. Necesita golear al Millonario, esperar que Godoy Cruz pierda, que Instituto no gane y que Sarmiento tampoco gane. Jugarán conociendo todos los demás resultados.

Los clasificados definen posiciones y cruces

Los equipos que ya tienen su boleto a octavos asegurado no se relajan, ya que la última fecha es crucial para definir su posición final y, por ende, su rival y la localía en la primera instancia.

En la Zona A, Boca (32 puntos) busca asegurar el primer puesto para definir de local hasta semifinales. Necesita ganar o empatar, o que Argentinos no lo supere. Argentinos (30 puntos) lo persigue y busca ganar para aspirar al liderazgo si Boca no suma de a tres. Otros equipos como Huracán, Tigre, Racing, Independiente Rivadavia y Barracas Central luchan por mejorar su puesto y obtener localía en octavos.

En la Zona B, Rosario Central (32 puntos) con un empate se asegura el primer puesto. Independiente (29 puntos) necesita ganar en Rosario para ser primero. River, San Lorenzo, Platense, Riestra y Lanús también definirán sus posiciones en una zona muy pareja.

Proyección de cruces de octavos (antes de la fecha final)

Según las posiciones actuales, los cruces de octavos de final serían los siguientes:

1ºA Boca vs 8ºB Godoy Cruz

1ºB Rosario Central vs 8ºA Estudiantes

2ºA Argentinos vs 7ºB Lanús

2ºB Independiente vs 7ºA Barracas Central

3ºA Huracán vs 6ºB Deportivo Riestra

3ºB River vs 6ºA Independiente Rivadavia

4ºA Tigre vs 5ºB Platense

4ºB San Lorenzo vs 5ºA Racing

Es importante recordar que estos cruces son una foto del momento y pueden cambiar completamente dependiendo de los resultados de la última fecha. Con las posiciones actuales, un posible Superclásico entre Boca y River solo se daría en una hipotética final, mientras que un Clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing se daría en semifinales.

La Agenda Completa de la Definición

La última fecha del Torneo Apertura se distribuye a lo largo del fin de semana:

Viernes 2 de mayo:

15:30 Argentinos – Estudiantes (Zona A)

15:30 Racing – Newell’s (Zona A)

15:30 Banfield – Central Córdoba (Zona A)

15:30 Independiente Rivadavia – Defensa y Justicia (Zona A)

18:00 Unión – Belgrano (Zona A)

Sábado 3 de mayo:

16:00 Deportivo Riestra – Godoy Cruz (Zona B)

16:00 Talleres – Instituto (Zona B)

16:00 Sarmiento – San Lorenzo (Zona B)

18:30 Rosario Central – Independiente (Zona B)

21:00 Huracán – Barracas Central (Zona A)

21:00 Atlético Tucumán – Lanús (Zona B)

Domingo 4 de mayo:

15:30 Gimnasia – Platense (Zona B)

15:30 San Martín (SJ) – Aldosivi (interzonal) (Duelo directo por la permanencia)

18:00 Tigre – Boca (Zona A)

20:30 River – Vélez (Zona B) (Destaca el reencuentro entre Guillermo Barros Schelotto, nuevo DT de Vélez, y Marcelo Gallardo)

Con la definición de los dos últimos clasificados y la reconfiguración de las posiciones de los ya clasificados, se espera un fin de semana de alta tensión y emociones en la Liga Profesional.