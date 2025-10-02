La FIFA reunió a su consejo en Zúrich, Suiza, y dejó varias novedades vinculadas con dirigentes de la AFA.

Claudio Tapia fue confirmado como presidente de la Comisión de Reglas de Juego. El dirigente argentino asumió el cargo tras regresar al Comité Ejecutivo del organismo internacional.

Además, Cristian Malaspina, de Argentinos Juniors, se suma a la Comisión de Asesoría Comercial y Marketing, que encabeza Ignacio Alonso, titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

En tanto, Federico Beligoy ocupará un lugar en la Comisión de Árbitros, y María Sylvia Jiménez hará lo propio en la Comisión de Grupos de Interés, vinculada al fútbol femenino.

La lista se completa con Javier Méndez Cartier en futsal, Luciano Nakis en la comisión de competiciones de selecciones masculinas, Donato Villani en Medicina, y Pablo Vázquez en Estadios y Seguridad.

A estas incorporaciones se suman los representantes que ya habían sido elegidos en la última reunión del Consejo en Asunción: Juan Manuel Iglesias en Gobernanza, Auditoría y Conformidad, Mariana Idrogo en la Cámara de Instrucción del Comité de Ética y Andrés Patón Urich en el Comité de Apelaciones.

Así, la AFA refuerza su peso dentro del esquema de la FIFA en áreas estratégicas que van desde lo reglamentario y arbitral hasta el marketing, la seguridad y la salud deportiva.