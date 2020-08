La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) salió en respaldo de su presidente, Gianni Infantino, tras la investigación penal abierta realizada por el fiscal federal extraordinario de Suiza, Stefan Keller,



El ente máximo del fútbol mundial aseguró en un comunicado que "no había ni hay absolutamente razón alguna para iniciar una investigación, porque no ha ocurrido nada delictivo ni por asomo".



"No existe ninguna prueba concreta en absoluto de ningún tipo de delito penal y considera que reunirse con un fiscal no es ilegal en ninguna parte del mundo", continuó la FIFA.



"En la época en que se produjeron las reuniones entre el Presidente de la FIFA y el Fiscal Federal de Suiza, la Fiscalía General de Suiza (OAG, por sus siglas en inglés) estaba llevando a cabo investigaciones sobre más de 20 causas relacionadas con la FIFA; y la

FIFA es considerada una parte perjudicada en esos procesos", siguió.



"Por tanto, era totalmente lógico que el Presidente de la FIFA se reuniera con el Fiscal Federal de Suiza", añadió el anuncio oficial.

La investigación de Keller se dio a conocer el pasado jueves y además de Infatino involucra a los expresidentes de la FIFA, Joseph Blatter, y de la UEFA, Michel Platini.