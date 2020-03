Por la pandemia del coronavirus, la Fórmula 1 no comenzará su calendario como estaba previsto en Melbourne, el 15 de marzo.

Si bien, en primer lugar, se había resuelto que se corriera a puertas cerradas, la decisión de los organizadores en conjunto con la Federación Internacional del Automóvil fue cancelar el Gran Premio de Australia.

La resolución llegó luego de confirmar que un miembro del equipo McLaren había dado positivo.

En Australia, cuando la gente aguardaba por entrar al circuito Albert Park para disfrutar de la primera fecha del calendario, la Fórmula 1, la FIA y los organizadores del GP de Australia (AGPC) comunicaron la suspensión de la prueba.

