La frase de Jürgen Klopp sobre Argentina que generó polémica en redes

Jürgen Klopp quiso utilizar una metáfora pero se le fue la mano y miles de argentinos mostraron su rechazo en redes sociales.

En una entrevista con el medio Tribuna, el exentrenador del Liverpool habló sobre liderazgo y empatía en el manejo de grupos, pero una frase sobre Alexis Mac Allister hizo ruido.

“Es de Argentina, creció en una casa sin ventanas”, dijo Klopp al comparar al campeón del mundo con otro jugador “que creció en Múnich, donde todo estaba bien”. El alemán intentó graficar las diferentes realidades de sus futbolistas, pero el comentario fue interpretado como ofensivo en redes sociales.

Según explicó, su intención era destacar la importancia de entender el contexto personal de cada jugador para fortalecer el vínculo dentro del plantel. “Intento comprender de dónde vienen, qué los formó, qué los hizo ser así”, aclaró el técnico, quien insistió en que su tarea va más allá de lo deportivo.

Muchos usuarios consideraron que la metáfora “sin ventanas” reforzaba estereotipos sobre la pobreza en América Latina.

En otro tramo de la entrevista, Klopp se refirió también a Lionel Messi, al remarcar que todos sus jugadores deben aportar en defensa: “Mientras no seas Messi, tenés que defender”, bromeó.

Finalmente, sobre su futuro, fue tajante: “Dije que nunca entrenaría a otro club en Inglaterra. Si se trata de Liverpool, teóricamente podría ser posible”, dijo entre risas.