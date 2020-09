El diario El País de España reunió al entrenador que sacó campeón del mundo a España en 2010, Vicente del Bosque y a quien fue director deportivo de Barcelona en el periodo 2010-2015, Andoni Zubizarreta, también histórico arquero de Alavés, Athletic Bilbao, Barcelona y Valencia y quien tiene el récord de partidos jugados en primera división: ha disputado 622 encvuentros, todos como titular.

Uno de los temas que trataron fue la personalidad de Lionel Messi y su influencia en Barcelona. Hubo una frase de Zubizarreta que marca el peso de "La Pulga" en la institución de la ciudad condal. Gerardo "Tata" Martino, cuando dirigía el equipo en 2011, supo decirle: "Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé'”.

Sobre Messi, Zubizarreta agregó: "El gran problema de Leo es que es un competidor consigo mismo…" y agregó: "Hay jugadores que representan mucho más que ser un gran jugador, y Leo es de esos. Representan el juego, pero también a ese jugador pequeño que tiene una especial constitución física, pero que construye, es capaz de hacer goles…".

En cierta manera, Zubizarreta refería a la gestión de Messi, siendo un jugador fundamental para el Barsa. "Eso depende de la generosidad del jugador con su equipo, con su entrenador". El ex arquero de la selección nacional española dejaba sentado que según la predisposición del mejor futbolista, se podía allanar o complicar el destino del equipo. Al mismo tiempo, Del Bosque insinuó una crítica a Messi al decir: Muchas veces no ha sabido él (por Messi) dar la imagen absoluta de un jugador de barrio, que sería pedir lo máximo. que es ser muy buen compañero, que es ser excelente con el club, que casi casi sería el futbolista ideal, que lo pondría en un altar".