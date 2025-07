La furia de Messi en su regreso al Inter Miami y un desenlace con reconciliación

La noche de furia de Lionel Messi en su regreso al Inter Miami

El astro rosarino, Lionel Messi, protagonizó una noche cargada de emociones y dos momentos de furia notables en su regreso al Inter Miami, tras una suspensión impuesta por la MLS por no presentarse al Juego de las Estrellas. El equipo de Florida se enfrentó a Atlas en la primera fecha de la Leagues Cup 2025, en un partido que finalizó con un ajustado 2-1 a favor del Inter Miami.

El primer episodio tenso ocurrió cuando Sergio Hernández, un juvenil de Atlas que porta el número 199, golpeó a Messi sin pelota. El capitán de la Selección Argentina no tomó bien esta acción, lo que derivó en un careo en el que Messi primero palmeó y luego dio un leve cachetazo a su adversario. Este cruce fue descrito como un "tenso cara a cara".

Sin embargo, el momento más picante de la noche, y el que acaparó la atención, fue el desaforado festejo de Messi tras el gol del triunfo de su equipo. Luego de que el VAR confirmara la validez del gol decisivo de Marcelo Weigandt, Messi, quien también asistió en el 2-1 final, se acercó a Matías Cóccaro, el ex-Huracán, y le gritó el gol desaforadamente en la cara. Mientras estaba abrazado por Rodrigo De Paul, Messi le reprochó a Cóccaro, gritándole "¡andá a buscar el segundo! ¡Andá a buscar el segundo!", agitando un puño y señalando hacia un arco.

Este efusivo festejo de Messi tuvo un claro contexto: Cóccaro, un futbolista conocido por su temperamento y por celebrar sus goles marcando una zeta en el aire, había festejado el gol del 1-1 de José Lozano de frente a la tribuna de los hinchas del Inter Miami. El propio Cóccaro reveló en la zona mixta que, tras su gol, les había dicho a sus compañeros "vamos a buscar el segundo, vamos a buscar el segundo". Fue esta actitud la que, según el uruguayo, motivó la vehemente reacción de Messi al festejar el gol del triunfo justo delante de él. A pesar de la provocación, Cóccaro optó por no responder, dándose vuelta y agachando la cabeza, para luego retirarse entre risas.

Un gesto de reconciliación que habla de grandeza

Lo que siguió al partido fue un sorprendente acto de deportividad. Pocas veces se ve iracundo a Lionel Messi, y este episodio fue uno de esos momentos inusuales. Sin embargo, tras el silbato final, Messi se acercó a Matías Cóccaro para pedirle disculpas. Cóccaro, mate en mano, relató el gesto del argentino: "Después del partido vino a pedirme disculpas. Obviamente, eso habla de lo que es el tipo. El tipo ganó todo y –no sé qué edad tiene– con 37 o 38 años está impecable y vino y me lo gritó. Uno se da cuenta de que el loco quiere seguir ganando".

Como muestra de la reconciliación, Messi obsequió su camiseta número 10 de Inter Miami a Cóccaro, y ambos se abrazaron. El delantero de Atlas, apodado "el Zorro", no escatimó en elogios hacia la "Pulga", manifestando una profunda admiración: "Y la verdad es que no puedo decirle nada. ¿Qué voy a decirle? Es el mejor de la historia y cuando veo un tipo así... La verdad es que con él me callo la boca. Con ningún otro jugador, ¿eh? Pero con él me callo la boca. Y con Suárez, que es mi ídolo. Con Leo, ¿qué voy a decir? No puedo decir nada. En ese sentido, respeto, sacarse el sombrero y callarse la boca". Incluso le había expresado directamente a Messi durante la reconciliación: "¿Qué voy a decirte? No puedo decirte nada".

Cóccaro también reflexionó sobre el partido, reconociendo la dificultad de enfrentar a un equipo con la calidad del Inter Miami: "Sentimos que podríamos haberlo ganado. Con estos tipos, si no concretamos las que tenemos... Ellos no perdonan. Creo que hicimos un buen partido, nos defendimos bien e intentamos contragolpear. Es complicado: nos ganaron por la genialidad y la calidad que tienen".

La noche del debut de Rodrigo De Paul en Inter Miami dejó en claro que, incluso en un genio como Messi, la pasión y la competitividad pueden llevar a momentos de desahogo, pero que la grandeza también reside en el reconocimiento y la disculpa, sellando así una de las postales más comentadas de esta Leagues Cup.

