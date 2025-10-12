La hazaña del 204.º: Vacherot, de la qualy a la gloria, rompió todos los récords en Shanghái

El tenis mundial presenció un hito histórico este domingo 12 de octubre de 2025: Valentin Vacherot, rankeado 204.º y originario de Mónaco, se coronó campeón del Masters 1000 de Shanghái. Vacherot, quien llegó al cuadro principal desde la fase previa, se estableció como el jugador peor clasificado en conquistar un torneo de la serie Masters 1000.

El logro marca un hito en el tenis profesional. Vacherot, de 26 años, se impuso en una final sorpresiva frente a su primo, el francés Arthur Rinderknech (54.º del mundo). Tras un intenso partido, el monegasco se llevó la victoria con un marcador final de 4-6, 6-3 y 6-3. Esta es la primera copa ATP y el primer título de esta categoría en la carrera de Vacherot.

El camino de Vacherot hacia la gloria estuvo plagado de grandes sorpresas. Días antes de la final, había dado el gran golpe del certamen al derrotar en semifinales, en sets corridos, al serbio Novak Djokovic (4.º del mundo) por 6-3 y 6-4. El triunfo en Shanghái superó cualquier expectativa planteada al inicio del campeonato.