La historia de Manuel Cortéz o simplemente “Pelé”

Manuel Cortéz o simplemente como lo conoce mucha gente de Instituto, el “Negro Pelé” va a cumplir 60 años el venidero 16 de julio y con mucho orgullo cuenta que tiene un pequeño museo donde tiene una remera de Rolfo del año 1.977 y los botines de Paulo Dybala.

¿Cuándo comenzaste a participar en la Barra de La Gloria?

- Me acerqué a la barra de la Gloria cuando tenía 16 años, se llamaba Agrupación Barra La Gloria.

¿Quiénes eran los principales integrantes?

- Me acuerdo que estaba el “Negro” Fabián, recientemente fallecido, el “Negro” Vargas, “Barón” Pereyra, el Emilio y Cacho Paz, el “Negro” Coco, “Coquito” Alcaraz, el “Chancho” Solís, “Totén”, “Palito” Morán, el “Cabezón” Moreno, Mario Moreno, Juan Pron, Hugo Pereyra, Luis Juel, el “Chueco Heredia y después se sumaron los pibes nuevos: “Pequeño”,”Picho”, “Cafetero”, los pibes de la peste: Pablito, “los bulones”, ”Jugo”, Daniel Lloret y perdón si me olvido de alguno.

¿Cómo y cuándo empezaste a vender banderas y gorras en la cancha los días que había partido?

- Una vez me quedé sin trabajo y empecé a vender gorros y banderas y me iba bien porque todos me compraban a mí, hasta los jugadores. La final que nos ganó Talleres, los jugadores salieron a la cancha con gorros con flecos de lana que me habían comprado a mí los dirigentes.

¿Cómo hacían para poder viajar para alentar al equipo?

- Para viajar hacíamos rifas, peñas y a veces recibíamos alguna “ayudita” de jugadores y dirigentes.

Cuando le pedimos al “Negro Pelé” que cuente alguna historia vivida en Alta Córdoba o cuando viajaban a alentar a La Gloria a otro punto del país, expresa:

-Tengo miles de anécdotas pero te cuento una que fue, sacarme una foto con el “Pitón” Osvaldo Ardiles dentro de la cancha.

En los viajes tengo un millón, pero me acuerdo una vez que regresábamos de Buenos Aires y se rompió el colectivo en Ramallo justo donde se inauguraba una Parrilla que estaba pintada de rojo y blanco, imagínate lo que fue, estuvimos comiendo asado y “bien regadito” hasta el martes que nos fue a buscar otro colectivo. Lo seguí a Instituto a todos lados, los diez años que estuvimos en primera.

¿Cuál fue el mejor Instituto-Talleres que viste?

- El mejor partido que vi frente a Talleres fue cuando le ganamos 4 a 0 en el Nacional de 1.985 con goles de Rosas, Mattei y dos de “Cocayo” Dertycia. El maestro Rubén Torri en el cuarto gol de Dertycia decía por la radio: qué manera de apagar faroles.

El mejor partido de La Gloria que viste desde la popular

- Recuerdo el partido cuando le ganamos 5 a 2 a River en el Monumental en el Metro'81 con tres goles de Rodolfo César Rodríguez y dos de Raúl de la Cruz Chaparro.

También en el Metro'82 cuando le ganamos a Boca 1 a 0 en la Bombonera con gol de “Cocayo” sobre la hora, el día que el “Loco” Munutti le atajó dos penales a Brindisi.

Un ídolo de la Gloria. El mejor equipo. ¿Por qué?

- Mi ídolo es Oscar “Cocayo” Dertycia y también mi amigo, tengo su firma tatuada en mi pierna izquierda.

El mejor equipo que vi jugar fue el del “Pucho” Arraigada en 1992-93, jugaban bien y eran todos jugadores de acá de Córdoba.

¿Por qué sos hincha de La Gloria?

- Soy hincha de Instituto porque mi papá jugó en La Gloria y toda mi familia es hincha de Instituto y mirá que casualidad mi señora se llama Gloria.

¿Cuál es tu deseo para el equipo de Alta Córdoba?

- Mi sueño añorado es ver a Instituto en primera para siempre.