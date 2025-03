La irónica respuesta de Di María a Raphinha que se viralizó en las redes

El clima previo al clásico entre Argentina y Brasil, que se disputará este martes en el estadio Más Monumental, se calienta con las provocadoras declaraciones de Raphinha. El delantero de Barcelona habló sin filtro sobre el duelo contra la Selección Argentina, asegurando que su equipo les dará "una paliza" tanto dentro como fuera de la cancha. En una entrevista con el programa Romario TV, el atacante de 28 años sentenció: "Vamos a darles una paliza, sin dudas. Los aplastaremos dentro y fuera de la cancha si es necesario".

Estas palabras no pasaron desapercibidas y generaron la inmediata respuesta de Ángel Di María, quien, a pesar de haber dejado la selección tras la conquista de la última Copa América, no dudó en reaccionar. El "Fideo" expresó su postura a través de su cuenta de Instagram, donde, bajo una publicación de SportsCenter de ESPN, dejó tres emojis de risa como respuesta irónica a las provocaciones de Raphinha. Esta sencilla pero contundente reacción rápidamente se viralizó, acumulando miles de "me gusta" y comentarios de los seguidores.

Además, Raphinha no se quedó solo con las amenazas y agregó combustible al fuego al afirmar: "Voy a marcarle un gol a Argentina. Haré todo lo posible para que eso pase, que se fastidien". La confianza del brasileño en su rendimiento y en la capacidad de su equipo quedó clara en sus palabras. En la misma entrevista, también tocó el tema de su posible nominación al Balón de Oro, aunque dejó en claro que su objetivo principal es "hacer goles, asistir y ganar títulos con el Barcelona y la selección".

Por otro lado, el encuentro del martes en el Más Monumental es crucial para la Selección Argentina, ya que con solo un punto, el equipo de Lionel Scaloni asegurará su clasificación al Mundial 2026. Brasil, por su parte, buscará frenar la fiesta argentina, y su entrenador, Dorival Júnior, planea realizar varias modificaciones en el once titular para lograrlo.