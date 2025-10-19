Nico Paz, el diamante argentino que brilla en Italia

Nico Paz se ha erigido como el jugador más determinante de la Serie A en las siete fechas disputadas de la primera división italiana. El mediocampista, un "europibe" argentino que viene de jugar con la selección, fue fundamental en el triunfo de su equipo, Como, frente a la Juventus, al anotar un gol y aportar una asistencia.

Con apenas 21 años, Paz demostró estar intratable para el equipo dirigido por Cesc Fàbregas, quien lo está terminando de pulir tras su paso formativo por el Real Madrid, club que aún mantiene la propiedad de su ficha y una posibilidad de re-repesca. Paz, que lleva la 10 en la espalda, fue el protagonista indiscutido en el estadio Giuseppe Sinigaglia para sacarle el invicto a la "Vecchia Signora".

Nacido en España, el zurdo eligió representar a la selección argentina, con la que recientemente sumó minutos en la gira por Estados Unidos frente a Venezuela y Puerto Rico. Y para coronar esa semana especial, jugó un "partidazo".

Récord de impacto y clase magistral

Más allá de su influencia en el campo, las estadísticas lo confirman como un líder: no hay otro futbolista que haya conseguido aportar más goles (4, todos como local) y asistencias (4) en lo que va de la temporada. De hecho, antes del encuentro, el argentino ya había recibido por segundo mes consecutivo el premio a la "estrella en ascenso", reservado para los Sub-23 de la Serie A, por sus actuaciones previas.

En la cancha, su actuación fue sublime. Primero, se destacó en la apertura del marcador al ser el "científico" de una jugada de laboratorio espectacular desde el córner. Paz jugó corto para Lucas Da Cunha y luego corrió a su espalda para recibir la devolución, enviando un centro preciso a la carrera al segundo palo para que el alemán Marc-Oliver Kempf solo tuviera que empujar el 1-0.

Como medio centro hacia la derecha, el zurdo de "perfil amplio" liquidó la historia a los 79 minutos. En un contragolpe, usando su "tranco por sus piernas largas", se metió en el área, dejó pagando a su marcador con un enganche y ejecutó un zurdazo espectacular, sin recorrido, que se clavó contra el palo alejado del arquero Michele Di Gregorio. En el festejo, Paz abrió los brazos buscando una explicación para su gesta.

La faena del 10 del Como se completó con otros cuatro pases clave y tres faltas en su contra, con un total de 53 toques de pelota. Con este triunfo, el Como de Fàbregas (quien siguió el partido desde un palco por suspensión debido a una "actitud intimidatoria" hacia un árbitro) alcanzó a la Juventus en la tabla de posiciones con 12 puntos, ubicándose a tres de los líderes Inter, Napoli y Roma. En la contención del mediocampo, otro argentino, Máximo Perrone, también se destacó.