La joya de la academia cordobesa llegó a Francia: Toulouse FC presentó a Julián Vignolo

El fútbol francés ha captado a una de las promesas de la Primera Nacional argentina. Este miércoles, el Toulouse F.C. anunció oficialmente la incorporación de Julián Vignolo, un centrodelantero de tan solo 18 años, procedente de Racing de Córdoba, donde era figura en la actual temporada. A pesar de no haber debutado en la primera división del fútbol argentino, Vignolo se embarca hacia el Viejo Continente.

Detalles de una transferencia histórica

La transferencia de Vignolo representa una venta significativa para Racing de Córdoba. La operación se cerró por 600.000 dólares por el 80% del pase del jugador, reteniendo el club cordobés el 20% restante para una futura venta. Otra fuente indica que el monto ascendió a 815.000 euros, calificándola como una suma histórica para la entidad de Nueva Italia. Esta es la primera transferencia directa de Racing de Córdoba a un club europeo en 36 años, desde la venta de Víctor Hugo Sotomayor al Verona italiano en 1989 por 200.000 dólares. Vignolo firmó un contrato por cuatro años con el club francés.

Una presentación original en redes sociales

El club europeo optó por una original y divertida campaña en redes sociales para presentar a su nueva adquisición. La estrategia consistió en dos publicaciones destacadas:

Primer posteo (video): se mostró un video ficticio y humorístico de la llegada del jugador a las instalaciones del club. En él se simula una confusión donde se recoge a otra persona que no es el futbolista, mientras Vignolo permanece en el aeropuerto esperando el transporte. La publicación llevaba la descripción "Nueva tarea para nuestro aprendiz…" junto a un emoticón de un avión aterrizando.

Segundo posteo (fotografías): consistió en seis fotografías de Julián Vignolo vistiendo la característica camiseta púrpura y blanca del equipo. El mensaje de bienvenida decía: "Hay un nuevo argentino en la ciudad. El delantero centro de 18 años Julián Vignolo acaba de fichar por TéFéCé. ¡Bienvenido!".

La presentación de Vignolo coincidió además con su cumpleaños número 18.

Rendimiento del joven delantero El interés de los ojeadores europeos se basó en los prometedores números de Vignolo y su capacidad en el campo de juego. Durante la última temporada con Racing de Córdoba, el joven disputó 24 partidos, en los que anotó 5 goles y repartió 3 asistencias. En total, con la camiseta de la Academia, Vignolo jugó 36 partidos, marcando 6 goles y brindando 3 asistencias.

El octavo argentino en la Ligue 1 Con su llegada al Toulouse, Julián Vignolo se convierte en el octavo futbolista argentino en la Ligue 1 francesa. En el Toulouse, Vignolo será compañero de otro compatriota, Santiago Hidalgo, ex Independiente. Los otros argentinos con rodaje en la primera división francesa son:

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo)

La llegada de Vignolo genera expectativa sobre su desarrollo en el fútbol europeo.