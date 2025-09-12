La LCF suspendió la fecha de San Lorenzo tras la muerte del niño de 13 años

La Liga Cordobesa de Fútbol decidió frenar todos los partidos de las divisiones en las que debía competir San Lorenzo este fin de semana, luego del fallecimiento de Amadeo Ruiz.

El jugador de 13 años perdió la vida de manera repentina mientras disputaba una práctica en la cancha del club del barrio Las Flores.

Esta medida alcanza a las categorías masculinas y femeninas en las que estaba programada la participación del conjunto cordobés, mientras que el resto de la jornada se desarrollará con normalidad.

En un comunicado oficial, la Liga expresó: “La Liga Cordobesa de Fútbol acompaña con profundo dolor al Club Atlético San Lorenzo por el fallecimiento de Amadeo Ruiz, jugador de su 8va división. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, compañeros y a toda la comunidad sanlorencista en este momento de enorme tristeza. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de Amadeo”.

Por su parte, el Club Atlético San Lorenzo también despidió al adolescente y compartió un mensaje: “En este momento de profundo dolor, la institución expresa sus más sentidas condolencias a su familia, amigos, compañeros y seres queridos, así como a toda la comunidad sanlorencista, que hoy se encuentra conmovida y entristecida por esta irreparable pérdida”.