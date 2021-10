La leona Sofía Maccari extorsionada por los ladrones que le robaron la medalla

Sofía Maccari sufrió un revés que todavía sigue abierto: un grupo de ladrones le robaron la presea obtenida en Tokio, entre otras pertenencias.

A casi un mes de ese hecho, y tras los reiterados pedidos que realizó en redes sociales para que le devuelvan esa medalla obtenida en la cita olímpica celebrada en Japón, Maccari reveló el aberrante hecho que está padeciendo durante el último tiempo. “La persona que tiene mi medalla, que encima me manda videos y fotos de mi medalla para extorsionarme, claramente no sabe lo que tiene en las manos. Y no espero que lo entienda, no soy tan ilusa. Obviamente que deseo que en algún momento se le haga un click en la cabeza, pero creo que una persona que apunta con un revólver a otra no creo que llegue a analizar la importancia de una medalla para un deportista”