La Liga Argentina de Béisbol va a comenzar una semana más tarde

Debido a la gran participación de la Selección argentina en el PreClásico Mundial disputado en Panamá y cuya delegación cuenta con 22 peloteros que serán parte de esta edición.

Según explicó desde Panamá María José Majul, referente de la Liga Argentina de Béisbol (LAB), la razón principal de la suspensión "fue la necesidad de que los peloteros tengan algunos días de descanso una vez arriben a Argentina, días libres que se han ganado con creces luego de su excelente participación en la justa internacional dejando en alto el nombre del país".

Es por esta razón que luego de una evaluación de calendario, la nueva fecha de inicio de la liga local será el 15 de octubre con los encuentros Pumas vs Falcons en Córdoba e Infernales vs Águilas en Salta, aunque la fecha de los cruces e instancias finales no se modificarán.