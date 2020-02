No prosperó la gestión realizada por Futbolistas Organizadas Córdoba, un colectivo compuesto por jugadoras que se oponen a la reducción del límite de edad de quienes competirán en los torneos de la Liga Cordobesa de Fútbol.

Ayer presentaron un documento a las autoridades de la Casa del Fútbol cordobés en la que pretenden conocer los fundamentos de la medida que ahora ubica entre los 16 y los 32 años los límites de participación deportiva, en lugar de los 14 y 44 años que regían hasta la temporada anterior. La disposición concede tres lugares a mujeres nacidos hasta 1985 aunque sólo dos de ellas podrán estar simultáneamente en el campo de juego.

Los campeonatos de la Liga se iniciarán el próximo 14 de marzo en las categorías "A" y "B" , las que tendrán 16 y 12 equipos, respectivamente. En esta edición no estará presente el club Las Flores, que desistió de participar con su equipo femenino.

La medida de reducir los límites de edad de las jugadoras podrían generar problemas en la conformación de algunos planteles, que tenían futbolistas cuyas edades están fuera de los nuevos parámetros.

La Liga avisó que desde el año próximo el máximo de edad permitida será de 27 años, tal como ocurre actualmente con los varones, con el criterio de ser aplicados por tratarse de torneo de formación futbolística.

Paralelamente, se anunció la creación de la categoría sub 13, denominada categoría "Escuelita" destinada a chicas de hasta esa edad que hoy no tienen contención o no pueden practicar el fútbol formalmente en ninguna entidad.