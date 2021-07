La Selección Argentina de fútbol para los Juegos Olímpicos de Tokio dio la lista de los convocados. Son 22 y en un principio iban a ser 18, pero debido a la pandemia y la posibilidad de casos de COVID en las delegaciones se aumentó.

Vale aclarar que solo 18 podrán firmar planilla en cada partido.

De la nomina sólo Jeremías Ledesma, el arquero del Cádiz de España, es el unico mayor sub 23.

La otra novedad es la ausencia de Julián Álvarez, ya que River decidió no cederlo al no estar obligado por no ser una competición oficial de FIFA.

Joaquín Blázquez es el jugador de Talleres que integra la nomina.