La lista de los productos "importantes" que lleva la Selección desde Argentina a Qatar

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca, la expectativa crece, al igual que la ansiedad de la gente y la Selección Argentina ultima los detalles finales para la Copa del Mundo. Pero esto no quiere decir que sea solo en lo deportivo, donde Lionel Scaloni esperará hasta último minuto para definir la lista de 26 jugadores, sino también en cuanto a cuestiones logísticas, como por ejemplo la alimentación de toda la delegación.

Hace años que la nutrición de los deportistas crece en cuanto a la preponderancia, es por eso que los equipos viajar con cocineros y nutricionistas para cubrir este aspecto. Desde la AFA ya hicieron un relevamiento sobre los alimentos en Qatar y que se consigue en cuanto a ingredientes para el menú diario. El panorama general es bueno, pero algunas cosas se llevarán desde Argentina.

La carne, un clásico y lo principal que se trasladará en un container desde nuestro país con la cantidad necesaria para toda la estadía. No es que no se consiga de buena calidad, sino que la que hay en general es de buey australiano y como no es lo que están acostumbrados a consumir los jugadores se optó por llevarla. De esta manera, no faltará el costillar.

Aunque desde el seno de la Selección aseguran que están tranquilos porque "allá se consigue todo lo demás", hay dos productos más, también emblemáticos de nuestro país, que se llevarán desde Buenos Aires: yerba y dulce de leche.

Aunque las dos cosas se consiguen ya en casi cualquier parte del mundo, la cantidad que calculan llevar para abastecer a todo el plantel los hizo inclinarse por cubrir la demanda desde acá. Sobre todo al pensar en la yerba y el consumo habitual del equipo de mante, que es hasta fuente de cargadas o competencias por quien hace el mejor.

Fixture de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Fecha 1:

Argentina vs. Arabia Saudita | Martes 22 de noviembre a las 07 | Estadio Lusail.

Fecha 2:

Argentina vs. México | Sábado 26 de noviembre a las 16 | Estadio Lusail.

Fecha 3: