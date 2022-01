La llamativa camiseta de la Selección Argentina que se vende en el Kempes

Llamativamente, el puesto que vende camisetas de la Selección ofrece casi tanto como la de Lionel Messi con la 10, esa que quieren casi todos, la camiseta con el nombre de Cristian Pavón, con la 22 en la espalda.

La que uso el delantero cordobés en el Mundial de Rusia 2018 y también en el primer partido de la Era Scaloni, en septiembre de ese mismo año mundialista.

"Kichan" estuvo en la consideración del DT en sus primeros partidos: de hecho iba a estar convocado vs. Irak y Brasil en la segunda fecha FIFA con Scaloni pero fue dado de baja por lesión. Después no estuvo ante México, en ese partido donde en Córdoba se esperaba vender su camiseta. La Selección ya no volvió a la provincia, hasta hoy: y la 22 de Pavón se sigue ofreciendo.