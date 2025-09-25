La magia de Messi: doblete y pases de lujo

Show memorable de Messi en Inter Miami y clasificación sellada

Lionel Messi brindó otro show con Inter Miami, siendo la figura clave en la victoria por 4-0 ante New York City FC como visitante. Con este resultado, el equipo conocido como Las Garzas no solo consiguió un triunfo contundente, sino que también selló su clasificación a los playoffs del campeonato local.

El astro rosarino no solo dio una asistencia, sino que también marcó dos golazos, lo que le permitió estirar su espectacular racha personal en la MLS. Actualmente, el capitán de la selección argentina lleva cuatro goles y tres asistencias en sus últimos tres partidos. Además, con 24 tantos, Messi es el máximo goleador de la actual temporada de la MLS.

Detalles de una noche brillante

La primera intervención clave de Messi se produjo a los 43 minutos del primer tiempo, cuando ejecutó una asistencia precisa para que Baltasar Rodríguez, exjugador de Racing, abriera el marcador a favor de Inter Miami.

En la segunda mitad, "La Pulga" se encargó de aumentar la ventaja con un doblete:

Primer gol (2-0 parcial): llegó a los 30 minutos del segundo tiempo. El tanto se gestó tras un extraordinario pase entre líneas de Sergio Busquets, quien lanzó el balón desde atrás de la mitad de la cancha. Messi encaró, pisó el área y definió por encima del arquero. Segundo gol (doblete): marcado a los 40 minutos. El delantero recibió en soledad en tres cuartos de cancha, llevó la pelota y luego ejecutó un derechazo cruzado para sellar su doblete.

Con esta victoria, Inter Miami alcanzó los 55 puntos, quedando ubicado en el tercer puesto del torneo. El equipo, referido en la fuente como el de Javier Mascherano, se ilusiona con pelear por el título, teniendo a Lionel Messi como su bandera.