Según informó el diario Marca, si una franquicia de la mejor liga de básquet del mundo quiere hacerse de los servicio del cordobés Facundo Campazzo, debería abonar una cifra mayor a los 10 millones de dólares para negociar el pase del jugador que se hizo famoso gracias a las destrezas que mostró con la camiseta de Peñarol de Mar del Plata.

“Me siento muy bien. Espero que vengan mejores momentos, pero me siento bien dentro y fuera de la cancha. Mis compañeros y el entrenador me dan la confianza para jugar como a mí me gusta. No me conformo, sigo trabajando duro y tratando de seguir cosechando títulos con este equipo”, relató Campazzo desde Madrid, 48 horas después de la consagración y de haber visitado, entre otros trámites, al Rey Felipe VI de España.