La Secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, perteneciente a la Municipalidad, entregó aportes económicos a instituciones deportivas pertenecientes a la Federación Cordobesa de Bochas, la Federación Cordobesa de Hockey y la Unión Cordobesa de Rugby.

La entrega a los diferentes clubes de bochas se realizó en la sede de la Federación Cordobesa de esa disciplina, con presencia de dirigentes, y el acompañamiento de Carolina Martín, subsecretaria de Coordinación, de la secretaria de Gobierno y Santiago Gómez, subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunitarias del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba.

Cada club beneficiado recibió 10 millones de pesos, destinados a mejoras estructurales y de infraestructura básica para el desarrollo de sus actividades deportivas.

Además, en un encuentro que reunió a referentes del hockey y rugby en un clima de colaboración y trabajo compartido, se concretó la entrega a los clubes de ambas disciplinas en el Tala Rugby Club.

El secretario de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, Héctor “Pichi” Campana, estuvo presente en los dos encuentros: “Este programa es una herramienta fundamental para que las instituciones puedan seguir creciendo y brindando oportunidades a más cordobeses y cordobesas de practicar deporte en mejores condiciones”.

Durante cada entrega, y en nombre de las entidades, dirigentes de las tres federaciones agradecieron el apoyo municipal y resaltaron el impacto positivo que esta inversión genera en la práctica deportiva de la ciudad.

En las próximas semanas, el programa de fomento y desarrollo del deporte con perspectiva de género continuara en ejecución y prevé alcanzar a más instituciones de la ciudad capital.