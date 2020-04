Según el periodista especializado Adrian Wojnarowski, la medida alcanzará a aquellos equipos que se encuentren en estados o ciudades en las que se haya flexibilizado la cuarentena. Además, los entrenamientos serán voluntarios e individuales, ya que las prácticas grupales seguirán prohibidas.

En cuanto a las franquicias en cuyos estados o ciudades no se haya flexibilizado el aislamiento, se explorarán opciones para permitirles algún tipo de trabajo y así no estar en desventaja respecto del resto.

