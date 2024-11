Con un estadio colmado y la presencia de autoridades e importantes figuras del mundo del deporte se llevó a cabo la velada boxística más esperada.

Los dos cinturones internacionales en juego quedaron en manos de Rodrigo Coria y Elias Duguet. El “Niño” Casal, la promesa de Alta Gracia, y Fabricio “El Turbo” Bea ganaron por nocaut.

La noche del sábado vistió de gala al estadio Corazón de María, escenario de una de las veladas boxísticas más importantes de los últimos tiempos.

A partir de las 19.00 se sucedieron 5 peleas amateurs y rondando las 22.00 comenzaba la primer pelea profesional.

El mercedino Fabricio El “Turbo” Bea ganaba por nocaut en el sexto round al santafesino José Exequiel Sánchez ampliando, de esta manera, su récord en la categoría a 23 triunfos con un impresionante número de 21 de ellas antes del límite y ninguna derrota.

Cerca del ring seguían con atención las peleas, el Viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto, concejales, autoridades y figuras del deporte como Santos Benigno “Falucho” Laciar, Juan Carlos Olave, Mauricio Pelegrino, Teté Gonzalez, Bruno Labaque y Juan Carlos Portillo entre otros.

La siguiente contienda, en categoría superligero y con televisación en vivo de canal 9, enfrentaba a la promesa de Alta Gracia, Eduardo “El Niño” Casal con Gastón Mohamed Cabaña. El contundente nocaut de Casal en el cuarto asalto encendió las tribunas, se vivieron momentos de gran emoción y su récord ascendió a 9 peleas ganadas, 7 por KO.

La tercera pelea, una verdadera exhibición de técnica, fue el combate en categoría mediano a 10 rounds con el título Fedebol AMB en disputa entre el mercedino Rodrigo Coria y el chaqueño Gonzalo “El Terrible” Chaparro. Coria se quedó con la gloria y abrazó el cinturón.

Pasada la medianoche, fue el turno del duelo de los bonaerenses Elias Federico Duguet y Elias Paredes, en categoría ligero con la disputa por el título Fencosur CMB a 10 rounds que tomó la forma de un reñido combate que ganó Duguet por fallo mayoritario

“RING FIGHT NIGHT” es un evento creado por la promotora Capital Box Promotions y patrocinado por DDBox, perteneciente a Suvico.

Capital Box es la rama de boxeo de Capital Group Sport Management, la empresa dedicada al asesoramiento, gestión y representación de deportistas de élite. Entre sus representados se encuentran Luis Advíncula y Kevin Zenón, entre otros.

Tanto Capital Box como DDBox adhieren al firme compromiso de la promoción del boxeo como vehículo de cambio capaz de generar oportunidades y transformar realidades.

“Tengo la convicción que DDBox es un proyecto capaz de contribuir, de manera significativa, a la promoción del deporte, la salud pública y la cohesión social ofreciendo un espacio seguro donde jóvenes y adultos puedan aprender y desarrollarse a nivel deportivo y personal”, expresó Gustavo Pedrocca, Secretario General de SUVICO, sindicato en el cual actualmente trabajan Bea y Casal en el ámbito de la seguridad privada y subrayó que “hacemos esto porque la pobreza no espera, no sabe de tiempos. Queremos ver chicos con cinturones en sus manos y no con esposas. Cada chico que está en un gimnasio o arriba de un ring es uno más que sale de la calle”, subrayó.

Horacio Rossi, director de Capital Group Sport Management, destacó su objetivo de continuar trabajando en la profesionalización de este “apasionante deporte permitiendo que deportistas como Bea y Casal, talentosos y comprometidos, tengan a su disposición la oportunidad de acceder a áreas claves como la planificación deportiva, el coaching y el seguimiento de fisiólogos, nutricionistas, kinesiólogos, etc que permitan llevar los boxeadores a su más alto nivel como ya lo hacemos en el fútbol”.

Pesaje y conferencia de prensa

El viernes por la tarde se vivió el pesaje y conferencia de prensa bajo la fiscalización de la Federación de boxeo.

Tanto el pesaje como la gala contaron con la presencia de Brian Castaño quien generó gran expectativa entre los aficionados.

Acompañando a los organizadores en conferencia de prensa y como espectador de primera fila en la velada, el excampeón mundial superwélter de la AMB y OMB se mostró entusiasta por apoyar el boxeo nacional en un momento crucial.

Tras un parate obligado desde 2022, cuando cayó en la revancha frente a Jermell Charlo y luego enfrentó una lesión que frustró su regreso en septiembre, el boxeador de La Matanza aprovechó la ocasión para reencontrarse con el público y alentar a las nuevas figuras del deporte. "Es importante que este tipo de eventos sigan creciendo, porque es el futuro de nuestros boxeadores", comentó el matancero, quien a sus casi 35 años sigue siendo una referencia y un símbolo de perseverancia en el pugilismo argentino.

Los aspirantes al Título Feconsur CMB categoría ligero, Elías Federico Duguet y el retador Elías Paredes fueron los primeros en subir a la balanza, registrando 60,000 61,100 kilogramos respectivamente.

Luego llegó el turno de los aspirantes al Título Fedebol AMB categoría mediano, Rodrigo Coria (71,600 Kg) y Gonzalo Andrés Chaparro (70,800 Kg).

Para la categoría complementaria superligero, Eduardo "El niño" Casal y el retador Gastón Mohamed Cabaña registraron en la balanza 63,200.

En tanto, en la otra categoría complementaria superligero, en la que se verán cara a cara Fabricio “El turbo” Bea y José Ezequiel Sánchez, el pesaje resultó 63,400 y 62,200.