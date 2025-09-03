Este jueves, el Estadio Monumental se prepara para una noche de fútbol y emociones profundas, mientras la Selección Argentina recibe a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que tendrá lugar en Norteamérica.

Si bien el equipo de Lionel Scaloni ya aseguró su plaza en la Copa del Mundo con anticipación y marcha líder de la clasificación, con una ventaja de diez puntos sobre sus escoltas, este encuentro será especial y cargado de significado.

El motivo principal de esta atmósfera única es la posibilidad de que este sea el último partido de Lionel Messi como local por Eliminatorias. El director técnico, Lionel Scaloni, no dudó en expresar la trascendencia de este momento durante la conferencia de prensa en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza.

"Es un partido que va a ser emotivo, lindo y especial. Si es verdad que es su último por Eliminatorias hay que disfrutarlo, y yo soy el primero que lo va a disfrutar. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que vaya a la cancha y él mismo que lo disfrute porque lo merece", declaró Scaloni, invitando a todos a saborear la jornada que podría marcar un antes y un después en la historia del 10 con la Albiceleste en esta competición.

Novedades y Consideraciones Tácticas

En cuanto al equipo, Scaloni anticipó algunas modificaciones. La ausencia más destacada podría ser la de Alexis Mac Allister, quien "no creo que forme parte del equipo, porque no pudo entrenar" debido a complicaciones en sus vuelos. Sin embargo, el entrenador ya piensa en el futuro y en darle rodaje a nuevos talentos: "La idea es meter retoques y poner chicos que piden pista".

Respecto a la participación de Messi en el próximo compromiso, Scaloni fue consultado sobre si el capitán viajará a Guayaquil para cerrar las Eliminatorias ante Ecuador. El DT respondió: "En principio todos los jugadores viajan a Ecuador, dependiendo de cómo terminen y las sanciones", dejando abierta la posibilidad de que Messi sea parte de la delegación en la última fecha.

El Presente de los Jugadores y la Agenda de la Selección

Scaloni también se refirió al arquero Emiliano "Dibu" Martínez, luego de los rumores sobre su posible pase del Aston Villa al Manchester United. El entrenador lo encontró "bien, estaba alegre, festejó su cumpleaños. Lógicamente habrá tenido ilusión de jugar en Manchester pero es un chico positivo, feliz de jugar con nosotros y de volver a su club. Lo vi bien en líneas generales", confió el de Pujato.

A pesar de la alegría por el presente, Scaloni no dejó de expresar su preocupación por la dificultad en el armado de la agenda de la Selección en el año previo al Mundial. "Para nosotros es una complicación", se quejó, explicando que la fecha de la Finalissima contra España aún no está confirmada, ya que depende de los resultados de la Roja en las eliminatorias europeas.

Balance y Futuro de Scaloni

Haciendo un balance de estas Eliminatorias, Scaloni las calificó como "más complicada que la anterior", argumentando que, a pesar de la ampliación en el número de clasificados, "el nivel fue más parejo".

Finalmente, sobre su propio futuro al frente de la Selección, el técnico fue claro: "No sabía que cumplo siete años, no miro las estadísticas porque son sólo números. No pienso en mi futuro más allá del Mundial pero no descarto nada. Hoy mi cabeza está en otro lado, no hemos hablado y estoy bien acá, muy cómodo", sentenció Scaloni, dejando en claro que su foco está en el presente y en los desafíos que se avecinan.

La noche en el Monumental será, sin dudas, una oportunidad para disfrutar del fútbol de la Selección y, especialmente, para vivir un momento cargado de emotividad junto a Lionel Messi, en lo que podría ser una despedida de las Eliminatorias en casa.