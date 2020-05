El suizo Roger Federer, ex número uno del mundo confió que no se está entrenando ante la suspensión de las competencias de tenis por la pandemia de coronavirus y por no saber bien en qué momento regresará al circuito.

"No estoy entrenando porque no veo un motivo para hacerlo ahora mismo", admitió Federer en una videollamada con su amigo brasileño Gustavo Kuerten a quien apoyó en un proyecto solidario para recaudar fondos para ayudar a 35.000 familias brasileñas en riesgo de exclusión.