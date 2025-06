El pasado martes 24 de junio de 2025, Boca Juniors empató 1-1 contra Auckland City de Nueva Zelanda en el Mundial de Clubes, un resultado que significó la eliminación del equipo en la fase de grupos. Sin embargo, la noticia que más resonó en Brandsen 805 no fue solo el marcador, sino una declaración del delantero uruguayo Edinson Cavani, quien aseguró que el empate “no fue tan decepcionante”.

Esta frase del "Matador" rápidamente generó revuelo en redes sociales y causó incredulidad entre los hinchas del Xeneize, mientras que otros se burlaron de sus dichos. El ex Manchester United y Paris Saint-Germain ofreció su análisis, explicando que, si bien empataron, "no creo que haya sido tan decepcionante por una cuestión de que insistimos todo el partido". Señaló que se encontraron con un rival que "defendió todo el partido, cuando te meten 10 jugadores dentro del área no es fácil poder entrarle".

Cavani profundizó en la dificultad del encuentro, destacando que el Auckland City "se cerró mucho atrás y se defendieron bien", lo que impidió a Boca encontrar "el mecanismo para llegarles más claro". A pesar de haber tenido ocasiones en el primer tiempo, no lograron "agrandar mucho la diferencia del 1-0", y la postura defensiva del rival en el segundo tiempo hizo el partido aún más difícil. El delantero reconoció que "seguro hay cosas para mejorar", pero enfatizó la necesidad de "continuar y seguir".

Aunque Boca jugó gran parte del segundo tiempo sabiendo que ya estaba eliminado del certamen debido a la victoria de Benfica sobre Bayern Múnich, no pudo imponer condiciones ante un rival de menor jerarquía para despedirse con un triunfo. No obstante, Cavani valoró el desempeño del plantel en los encuentros anteriores del torneo, mencionando el empate 2-2 contra Benfica (donde llegaron a estar 2-0 arriba) y la derrota 2-1 ante Bayern Múnich. Aseveró: “Empezamos bien, compitiendo, pero ese sabor amargo de la primera fecha lo pagamos hoy".

Finalmente, el delantero de 38 años dedicó un emotivo mensaje a los hinchas de Boca que viajaron para alentar al equipo. Les pidió que "nos sigan apoyando, que nosotros seguramente daremos todo lo que tengamos para dar y que las cosas cambien". Concluyó con un deseo compartido por todo el equipo: "Queremos ganar cosas. Es lo que más deseamos todos".