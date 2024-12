La polémica salida de Cristian Medina de Boca Juniors: razones y destinos

Cristian Medina se va de Boca. El volante de 22 años le mandó un mail a las autoridades del club notificando que ejecutó la cláusula para rescindir su contrato, por lo que al club le ingresaron 15.000.000 de dólares, dinero que cobró libres de impuestos y en un solo pago. Resta la confirmación de cuál será su destino, ya que el pago de la cláusula corresponde al futbolista, lo deposita en la cuenta de la institución el propio jugador, que tenía contrato con Boca hasta diciembre de 2027. La institución que pretendía a Medina hace tiempo era Fenerbahce, de Turquía, aunque en las últimas horas se había sumado el interés de Inter Miami, donde juega Lionel Messi. Y otra de las versiones que circulan alrededor de la Bombonera indican que quien aportó el dinero fue el grupo que nuclea el empresario Foster Gillett, quien recientemente cerró un acuerdo con Estudiantes de La Plata. Rumores aún no confirmados van más allá: que Medina jugaría seis meses en el Pincha antes de su salto a Europa.

El mediocampista estaba hace tiempo en conflicto con el club de la Ribera, luego de que se había negado a jugar un partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en Rosario, por la Copa Argentina. Esa tarde había tenido una charla con el entrenador Fernando Gago en la cual le había expresado su necesidad de ser vendido. Eso cayó muy mal en el DT, que recién había asumido en el cargo y en la previa de un partido trascendental para las aspiraciones xeneizes.

El 23 de octubre pasado, en las horas previas al duelo clave ante Gimnasia La Plata, por los cuartos de final de la Copa Argentina, Fernando Gago había sumado un nuevo dolor de cabeza a su ya complicado comienzo de ciclo: Cristian Medina amenazó con no disputar el encuentro frente al Lobo hasta tanto la dirigencia del club no acepte la oferta del Fenerbahce, de Turquía, que llevaba varios meses tras los pasos del volante. Una situación que sacudió la concentración del plantel en Rosario y le sumó un nuevo aditivo a un compromiso clave para las aspiraciones del Xeneize.

Tras el partido, Gago había dicho en conferencia de prensa: “Con el caso de Cristian (Medina), él me manifestó que existe la posibilidad de una transferencia. Lo entendí desde el lugar del futbolista, de poder irse a Europa, es su sueño. Ahora, hay momentos para situaciones. Quedan casi tres meses de mercado, pueden pasar muchísimas cosas. Yo voy a jugar con los que estén comprometidos al ciento por ciento. No lo quiero decir por Cristian. Es una situación muy particular. Está bueno que se le enseñe, que aprenda. Tengo mi opinión. Lo hablé con él. Tomé la decisión de que no esté disponible”.

Y Medina no volvió a jugar con la camiseta de Boca. Pese a que el volante tuvo charlas con Gago, no jugó más. El DT estaba molesto por la actitud tomada por el jugador, quería que le pida disculpas al plantel y empiece de cero para que vuelva a ser considerado, pero eso nunca ocurrió. En aquella oportunidad, el club turco había ofrecido en primera instancia 11.000.000 de dólares, cifra que no conformaba las voluntades de Juan Román Riquelme. La diferencia en los importes nunca alteró (al menos públicamente) al presidente de Boca, que no entendía la postura inflexible del jugador que todavía tenía contrato vigente.

Medina estaba molesto, ya había pretendido irse en el último mercado de invierno de la Argentina, y había alertado primero a los integrantes del Consejo de Fútbol y luego mantuvo una charla con Gago. En ambos casos hizo saber su intención de emigrar y de no formar parte del equipo titular ante Gimnasia. El entrenador, de todos modos, primero había querido ganar tiempo, por lo que resolvió ratificarlo en la lista de concentrados, confiado en poder revertir la situación. Sin embargo, lejos de solucionarse, el conflicto entró en un callejón sin salida, en que ninguna de las partes estuvo dispuesta a ceder.

Fenerbahce de Turquía había pedido por él a mediados de 2024. La última oferta de la institución turca había sido de 10 millones de dólares más otros 5 en objetivos alcanzables y el 20% de la plusvalía en una futura venta. Pero Riquelme creyó insuficiente el ofrecimiento, daba la aprobación para un traspaso pero sólo por la cláusula.

La situación no se resolvía, y justo en medio del tire y afloja con los dirigentes, el departamento de comunicación de Boca posteó un video en su canal de YouTube en el que Cristian Medina, sin saber que estaba siendo filmado, le comenta a Miguel Merentiel su deseo de emigrar a Europa. “Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”, decía el mediocampista. Desde el club dejaron trascender que todo se había tratado de un “error involuntario”, aunque en el entorno del futbolista ya habían desestimado esa teoría.

Medina, que había alcanzado un buen rendimiento con Jorge Almirón y luego con Diego Martínez (ya en el primer semestre de 2024), había renovado su vínculo con Boca en agosto de 2023. El volante tenía vínculo hasta diciembre de 2026 y firmó la extensión hasta 2027, y con una mejora en su contrato. Esto lo había anunció el club a través de sus redes sociales-. “Cristian Medina, junto a Marcelo Delgado del Consejo de Fútbol, firmó la extensión y mejora de su contrato hasta diciembre 2027″, habían informado.

Gago varias veces intentó mediar para solucionar el conflicto en los últimos meses. Incluso aquella noche del partido con Gimnasia había agregado sobre la sorpresiva decisión que había recibido por parte de Medina: “Son situaciones muy particulares. Lo vengo diciendo siempre. La formación del jugador no sólo significa jugar a la pelota o entrenar. Hay muchos aspectos. En la formación de los chicos, hacerles entender, ver situaciones normales. Me han pasado situaciones con jóvenes. Van a cometer errores. Todos cometemos errores. Ahora, hay que tratar de aprender y buscar lo mejor. Yo trato de aconsejarlo por el bien del equipo, de la institución y por el bien común que tenemos”.

