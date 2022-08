Stuff, diario del país maorí, escribió: "Argentina aturdió a unos All Blacks indisciplinados y se lleva una victoria histórica". Además, el periódico neozelandés añadió que el partido que los All Blacks perdieron con Sudáfrica hace 15 días fue el comienzo del cambio para el equipo negro.



Por otro lado, Rugby Au de Australia tituló el triunfo albiceleste como "Argentina hizo historia en Nueva Zelanda y aumentó la presión sobre Ian Foster" y consideró que Los Pumas jugaron con "pasión y físico haciéndose dueños de los breakdowns".



Por su parte, Rugby Pass detalló el batacazo de Los Pumas como "una victoria parecida al 2020 con una defensa magnifica y sumamente disciplinada".



Rugby Magazine de Sudáfrica destacó la actuación de Emiliano Boffelli y la clasificó como "una clase magistral de patear a los palos". También señaló una "heroica defensa".



"Todo el mérito es de Los Pumas, que una vez más estuvieron absolutamente magníficos", apuntó Planet Rugby, que además sentenció que este resultado es una "catástrofe" no sólo para Ian Foster sino también para todo el rugby neozelandés.



DailyMail destacó que Michael Cheika, entrenador de Los Pumas, había aclarado que quería cambiar la historia y lo logró plasmar en el campo de juego, mientras que hizo foco en el presente que viven los All Blacks y su head coach, Ian Foster.



En Francia, L'Equipe señaló esta victoria como: "Una hazaña al alcance de Los Pumas, considerando un juego pobre de los All Blacks y la solidez mental de los argentinos".



Por su parte, Rugby Rama destacó el juego de equipo de Los Pumas: "Confiaron en su solidaridad habitual para hacer inofensivos los ataques de los All Blacks".



El medio británico BBC expresó: "La falta de disciplina de Nueva Zelanda durante todo el partido les costó caro y jugaron los últimos nueve minutos con 14, después de una tarjeta amarilla para Shannon Frizell".