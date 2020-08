Hora y TV. El partido, programado para las 16.00, será televisado por ESPN 2 y por Fox Sports. Además, la UEFA lo transmitirá en vivo por sus redes sociales.

Probable formación del Bayern Munich, los mismos que golearon al Barcelona y que pasaron al Lyon. Son Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba, Alphonso Davies; Thiago Alcántara, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Müller, Ivan Perisic; Robert Lewandowski.

Probable formación del PSG. Keylor Navas estaría listo para volver luego de su lesión. Así, Tuchel iría con Navas o Sergio Rico; Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Leandro Paredes, Ángel Di María, Neymar, Kylian Mbappé.

Según las casas de juego, Bayern Munich es favorito ante PSG. Los números, siempre hablando en euros, muestran a los bávaros con una ventaja que los pone como candidatos. De acuerdo con Bwin, una victoria de los alemanes se paga €2.00 mientras que, por un triunfo de los franceses, el precio aumenta €3.25.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ahead of tonight’s #UCLfinal, the legend that is David Beckham sent us a good luck message! 💙❤️ pic.twitter.com/Yg6vJY9ebt