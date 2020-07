Red Bull protestó formalmente ante la FIA por supuestas irregularidades técnicas en el W11 que Mercedes ha usado en los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria.

El equipo alemán fue llamado a declarar tras la presentación y se espera conocer la decisión de la FIA al respecto.

BREAKING: Red Bull have lodged a formal protest over the legality of Mercedes' Dual Axis Steering 'DAS' system#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/CscK5LByiK