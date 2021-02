Una vez más el predio de AFA fue sede para que se conozcan las dos zonas (una de 17 y otra de 18 equipos) y el fixture de la Primera Nacional. Allí estuvieron presentes el Presidente de la AFA y otros miembros de la entidad, junto a un referente de cada club que disputará el torneo.

Y dentro de los equipos que jugarán este campeonato se encuentran Chacarita y Tigre, obligados sin dudas a pelear entre los primeros puestos y lograr un ascenso a la máxima categoría. Ambos equipos integran la Zona A

Zona A:

Tigre, Chacarita, Nueva Chicago, Atlanta, Alvarado, Almirante Brown, Quilmes, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Riestra, Temperley, Agropecuario, San Martín de Tucumán, Deportivo Maipú, Belgrano de Córdoba, Mitre de Santiago del Estero, Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto.

Zona B:

Ferro, Barracas Central, Defensores de Belgrano, All Boys, Deportivo Morón, Santamarina de Tandil, Almagro, Tristán Suárez, San Telmo, Brown de Adrogué, Villa Dálmine, Gimnasia de Jujuy, Independiente Rivadavia, Güemes de Santiago del Estero, San Martín de San Juan, Instituto, Atlético Rafaela y Brown de Madryn.

Fecha 1

Zona A:

Estudiantes (R. IV) – Deportivo Maipú

Gimnasia (M) – Agropecuario Deportivo

Riestra – Quilmes

Belgrano – Tigre

San Martín (T) – Alvarado

Almirante Brown – Estudiantes

Chicago – Mitre

Chacarita – Atlanta

Libre: Temperley

Zona B:

All Boys – Dep. Morón

Güemes – Ferro

Almagro – T. Suárez

Santamarina – Gimnasia (J)

Def. de Belgrano – Instituto

San Telmo – Barracas Central

V. Dálmine – Independiente (M)

San Martín (SJ) – Atlético Rafaela

Brown (A) – Gmo. Brown

FECHA 2

ZONA A:

Atlanta vs. Nueva Chicago

Mitre (Santiago del Estero) vs. Almirante Brown

Estudiantes (Buenos Aires) vs. San Martín (Tucumán)

Alvarado (Mar del Plata) vs. Belgrano (Córdoba)

Tigre vs. Deportivo Riestra

Quilmes vs. Gimnasia y Esgrima (Mendoza)

Agropecuario (Carlos Casares) vs. Estudiantes (Río Cuarto)

Deportivo Maipú (Mendoza) vs. Temperley

ZONA B:

Brown (Adrogué) vs. All Boys

Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs. San Martín (San Juan)

Atlético de Rafaela vs. Villa Dálmine

Independiente Rivadavia vs. San Telmo

Barracas Central vs. Defensores de Belgrano

Instituto (Córdoba) vs. Santamarina (Tandil)

Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs. Almagro

Tristán Suárez vs. Güemes (Santiago del Estero)

Ferro vs. Deportivo Morón