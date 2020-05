Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deporte, dio a conocer que la idea de que el fútbol regrese en alguna sede libre de coronavirus comenzó a tomar forma a partir del ofrecimiento formal del gobernador de Jujuy.

Me llamó Gerardo Morales para ver si yo lo veía factible. Es una decisión que tienen que tomar cada una de las federaciones. Eso comenzó ante la pregunta de un colega tuyo que me dijo: ‘¿Es una locura?’. Una locura no es porque en otras partes del mundo y otros deportes, di el ejemplo del básquet en España, están haciendo algo similar, eligiendo una sede y en esa sede van a terminar los equipos. Pero no es una decisión que el gobierno tenga que evaluar”.

Morales amplió su propuesta y agregó que otras provincias del norte del país están dispuestas a participar del proyecto: “Hablé con los dirigentes, con Chiqui Tapia, con ministros, y les hemos planteado la disponibilidad de las provincia para que empiecen las prácticas, que los jugadores puedan trabajar, dado que no tenemos circulación local del virus”.

“Estoy por hacerle una presentación a AFA, en eso quedé con el secretario de la entidad, lo mismo con el Chiqui Tapia, para que algunos clubes puedan hacer una pretemporada; podemos recibir a cuatro equipos. Si hay un buen protocolo y la gente ve que controlamos bien, no va a haber problemas. Pensamos en testearlos al inicio, tenemos infraestructura de canchas y hoteles”, agregó.