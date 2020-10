Manu Ginóbili continúa disfrutando del retiro. El ex basquetbolista y múltiple campeón de la NBA con los San Antonio Spurs sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con una prueba extrema que generó admiración y también miedo en sus fanáticos por la pose arriesgada.

El bahiense publicó una foto desde el Jardín de los Dioses (Colorado Springs), una de las atracciones naturales más hermosas de Colorado. Ginóbili se mostró desde la cima de una de las decenas de rocas rojas que se forman desde la tierra y muestran una figura increíble.

📍Garden of the Gods.

Colorado Springs, CO pic.twitter.com/pEqvqMf8ng