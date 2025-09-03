El martes, previo al crucial duelo entre la Selección argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el astro Lionel Messi aprovechó su estadía en el país para visitar a un viejo amigo. El reconocido actor Nicolás Vázquez presentaba su obra “Rocky” en el Teatro Lola Membrives, y "La Pulga" no quiso perderse la oportunidad de disfrutar del espectáculo.

La visita de Messi, exfigura del Barcelona y Paris Saint-Germain, se volvió viral rápidamente en redes sociales a través de un video. Las imágenes mostraron al rosarino ingresando al recinto para disfrutar de la función y, posteriormente, saliendo del mismo acompañado de su amigo y ex presentador. La sólida amistad que mantienen desde hace varios años quedó patente en el saludo afectuoso que intercambiaron antes de que Messi subiera a su auto.

Sin embargo, el momento más emotivo ocurrió a la salida del teatro. La multitud presente, al reconocer al capitán de la Albiceleste, estalló en una ovación ensordecedora. Al unísono, los fanáticos comenzaron a corear "dale campeón, dale campeón", un canto que evoca la memorable victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Este cántico no solo celebró el talento del "10", sino que también reafirmó el profundo cariño y admiración que el público argentino siente por su capitán.

Para culminar una noche inolvidable, Messi no dudó en expresar su opinión sobre la obra. Dedicó unas palabras tanto a su amigo Nicolás Vázquez como al público, y calificó el espectáculo como "espectacular". Una noche de fútbol, amistad y teatro que, sin duda, quedará grabada en la memoria de los presentes.