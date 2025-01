La razón detrás del conflicto entre Garnacho y Amorim en el Manchester United

Alejandro Garnacho se encuentra en el centro de una controversia en el Manchester United luego de su exclusión del derbi de Manchester el mes pasado, un partido clave para los "Red Devils" en la Premier League. Según informó el diario británico Daily Mail, el conflicto habría comenzado días antes, durante un encuentro de Europa League contra Viktoria Plzen, disputado tres días antes del clásico ante el Manchester City.

Fuentes cercanas al club aseguran que el incidente surgió cuando Garnacho, mientras esperaba ingresar al campo, se dio la vuelta y comenzó a alejarse de su entrenador, Rubén Amorim, mientras este le daba instrucciones desde la línea de banda. Este gesto fue interpretado como una falta de respeto por parte del entrenador portugués, lo que habría derivado en la decisión de dejar al joven delantero fuera del derbi y relegarlo al banco en los partidos posteriores.

El entorno de Garnacho negó que hubiera intención de faltar al respeto a su entrenador, asegurando que se trató de un malentendido. Sin embargo, la situación ha puesto de relieve las altas exigencias de Rubén Amorim, quien desde su llegada al Manchester United ha implementado un enfoque estrictamente disciplinario, buscando que sus jugadores se adapten a un sistema táctico de alto nivel. Este estilo ha generado tensiones, sobre todo entre algunos jugadores jóvenes como Garnacho, que aún buscan consolidarse en el primer equipo.

A pesar de las especulaciones, el club ha insistido en que no existe un conflicto de largo plazo entre Garnacho y Amorim. Según el cuerpo técnico, la decisión de relegar al delantero se basa principalmente en razones tácticas, ya que el sistema 3-4-3 que implementa Amorim no encajaría de manera óptima con las características de Garnacho en ciertos partidos.

El joven delantero de 20 años, campeón de América con la selección argentina, ha visto una disminución en su tiempo de juego desde el mencionado incidente. En los últimos partidos, ha comenzado todos desde el banco, ingresando en los segundos tiempos en las derrotas ante Bournemouth, Wolverhampton, Newcastle y Tottenham. Este cambio en su rol dentro del equipo ha generado preocupaciones sobre su futuro en el club.

Por su parte, el ex futbolista y analista Graeme Souness, en su columna para Daily Mail, criticó tanto el comportamiento de algunos jugadores del Manchester United como la situación de Garnacho. Souness se mostró crítico con la actitud del atacante argentino, cuestionando su actitud dentro y fuera del campo y sugiriendo que su potencial se verá limitado a menos que logre cambiar su comportamiento. El ex jugador de equipos como Liverpool y Newcastle hizo un paralelismo con otros grandes futbolistas que no supieron manejar la presión de la camiseta del Manchester United y no lograron cumplir con las expectativas puestas sobre ellos.

La polémica llega en un momento delicado para el Manchester United, que atraviesa una racha negativa con tres derrotas consecutivas en la Premier League. El equipo se encuentra en el decimocuarto lugar, con solo 22 puntos, 23 menos que el líder Liverpool y a solo siete unidades de la zona de descenso. Este bajo rendimiento ha aumentado la presión sobre Amorim y sus decisiones tácticas, que deberán ser evaluadas en el futuro cercano.

A pesar de las tensiones, el club insiste en que la relación entre Garnacho y Amorim no está rota y que el joven delantero sigue siendo una pieza importante en el proceso de reconstrucción del equipo.