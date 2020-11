El doctor Leopoldo Luque dialogó con radio La Red sobre cómo Diego Maradona está llevando el proceso posoperatorio en la clínica Olivos, donde se encuentra internado desde la semana pasada. Sus palabras fueron reproducidas por distintos medios, entre ellos TyC Sports.

El facultativo reconoció que Diego se quiere ir, que sufre de abstinencia e insinuó que hay un principio de acuerdo familiar para cuando deje el nosocomio. También habló sobre la posibilidad de que siga vinculado al fútbol.

Estas fueron sus principales frases: Cuando en el postoperatorio sale a caminar conmigo, le dije que se tenía que quedar y se puso agresivo en el sentido de querer manejar él la situación. La abstinencia se manifestó con sudoración, taquicardia, euforia y eso hacía peligrar la neurocirugía si él se iba a su casa. Pero era todo esperable, no nos sorprendió". Y continuó: "Cuando hablé de abstinencia me refería al alcohol, no a drogas, gracias a Dios. Esos temas nunca están solucionado, sí están tratados. En el último tiempo Diego tomaba una copa y le hacía mal. No es un gran consumidor, pero es todo un cuadro por los fármacos que toma".

Sobre su recuperación, manifestó: "Ahora estamos hablando mucho con la familia y se está llegando a una decisión, que no puedo compartir, pero que es la más lógica. La decisión está casi tomada. La opción de que Diego continúe su recuperación en una casa en Nordelta es una de las ideas más fuertes".

Sobre la posibilidad de seguir vinculado al fútbol, ya que actualmente es el entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Luque opinó: "Hay que discutir muchas variables y nadie va a tener una razón en ese sentido. A mí me lo preguntás y te digo que a nadie hay que quitarle su trabajo, más si lo apasiona y le da vida. Yo creo que Diego donde menos sufre presiones es en una cancha".