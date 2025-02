La sanción a Sinner desató fulminantes comentarios en el mundo del tenis

El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, ha explicado los motivos que le han llevado a aceptar la sanción de tres meses por doping propuesta por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), además de declararse “responsable” de las acciones de su equipo, que cometió negligencia al permitir que el deportista quedase expuesto al clostebol por el que dio positivo. Su mensaje, conocido apenas una hora después de oficializarse la sanción, no alcanzó a moderar las reacciones generales de tenistas y el mundo del deporte en general, que mayoritariamente se expresaron en contra de la decisión final, considerada leve.

“Este caso ha pesado sobre mis hombros durante casi un año y aún había mucho tiempo por delante hasta el juicio; es posible que la decisión no llegase hasta finales de año”, señaló en un comunicado emitido tras conocerse que había llegado a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). “Siempre he aceptado ser responsable de mi equipo y creo que las estrictas reglas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Por eso, he aceptado la oferta de la AMA para resolver el presente procedimiento sobre la base de una sanción de tres meses”, añadió.

Sospechas y quejas

Sin embargo, las primeras reacciones públicas del mundo del tenis, conocida la sanción al líder mundial del tenis en este momento, distan de ser positivas. “La AMA salió y dijo que sería una sanción de uno o dos años. Obviamente, el equipo de Sinner hizo todo lo posible para seguir adelante y aceptar una sanción de tres meses, sin perder títulos ni premios en metálico. ¿Culpable o no? Un día triste para el tenis. La justicia en el tenis no existe”, señaló el polémico jugador australiano Nick Kyrgios en la red social X. Semanas atrás, Novak Djokovic subrayó haberse sentido “muy frustrado” al no haber conocido el caso durante cinco meses.

El acuerdo alcanzado con Sinner se anuncia menos de un mes después de la decisión de la AMA de no recurrir la suspensión de un mes dictada por la la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). contra la número 2 mundial, Iga Swiatek, tras un control positivo por trimetazidina, otra sustancia prohibida. La revelación tardía de los controles positivos de Sinner y Swiatek, así como la ligereza de sus sanciones, provocó el enojo de otros jugadores que estiman que el italiano y la polaca se benefician de un trato de favor.

Hay razones que alientan esas miradas de costado. En principio, la sanción a Sinner cae justo en febrero, por lo que concluirá justo antes del Masters 1000 de Roma, donde será local, en el camino rumbo a Roland Garros, el primer Grand Slam del año. Que obviamente no se perderá. Solo hay dos momentos del año en que una suspensión por tres o cuatro meses no implicaría estar ausente en un Grand Slam: entre septiembre y diciembre, después del US Open, y en este mes, luego del Australian Open. Que el italiano haya firmado el acuerdo en este período alimenta la decepción de quienes creen que fue favorecido.

“No puedo creer en el deporte limpio nunca más”, disparó el suizo Stan Wawrinka en redes sociales, unas horas después de que la noticia sobre Sinner recorriera el mundo. Sobre ese posteo, el español Feliciano López respondió, a favor del italiano: “Sí, Stan. Está muy claro que no ha hecho nada para mejorar su rendimiento, eso está demostrado. Está asumiendo toda la responsabilidad por el error de otros y 3 meses de suspensión en consecuencia. ¿Una suspensión más larga habría hecho el deporte más limpio? No lo creo”.

Otro extenista, el ruso Yevgeny Kafelnikov, fue terminante: “La AMA es la organización más sucia. Usted puede hacer cualquier trato que desee con ellos, incluso si es culpable”. El británico Liam Brody eligió la ironía: “No sabía que se podía llegar a un acuerdo sobre una sanción por dopaje... Interesante. ¿De vuelta a tiempo para el Abierto de Francia, supongo?”.

Sinner dio positivo dos veces por clostebol en controles antidopaje durante marzo de 2024, en el transcurso del Masters 1.000 de Indian Wells. Sin embargo, un tribunal independiente, a instancias de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), dictaminó en agosto que el jugador no tenía “culpa ni negligencia”, al determinarse que la muestra tomada el 10 de marzo de 2024 contenía la presencia de un metabolito de clostebol en niveles bajos.

La AMA aceptó “la explicación” del deportista y entendió que “no tenía intención de hacer trampa”, además de que la exposición al clostebol “no le proporcionó ningún beneficio para mejorar el rendimiento” y se produjo “sin su conocimiento” como resultado de la “negligencia de los miembros de su entorno”. “Sin embargo, en virtud del Código y del precedente del TAS, un deportista es responsable de la negligencia de su entorno”, señaló la AMA.

Según el acuerdo, el periodo sin competir de Sinner irá desde el 9 de febrero de 2025 hasta las 23:59 horas del 4 de mayo de 2025, por lo que podrá regresar a la acción a partir del 13 de abril de 2025. Así, podría volver a tiempo para afrontar el segundo ‘Grand Slam’ de la temporada, Roland Garros.