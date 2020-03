Defensa y Justicia anunció que ya trabaja en la identificación del hincha que realizó gestos racistas al plantel y parcialidad de Santos de Brasil, en el partido de anoche por la Copa Libertadores y que cuando lo encuentre le aplicará la "correspondiente sanción".



El club informó, a través de su cuenta oficial, que trabajan en la identificación de la persona que le realizó gestos racistas al plantel y parcialidad del equipo paulista.



Luego de repudiar el hecho por la misma vía apenas se difundieron las imágenes, la institución de Florencio Varela se comprometió en la identificación y posterior sanción del hincha.



Por su parte, la directiva de Santos evalúa qué determinación tomar al respecto.



En la filmación se observa a un simpatizante del "halcón" imitando los movimientos de un mono ante los jugadores y cuerpo técnico santista.



Los hinchas de Santos filmaron en el estadio Norberto Tomaghello al simpatizante de Defensa, quien pese a ello no se intimidó y continuó gesticulando ante la mirada de los jugadores brasileños.



A manera de respuesta, los futbolistas le hicieron con los dedos la señal del "3" tomando en cuenta las tres copas Libertadores obtenidas por el equipo santista, dos de ellas con el astro Pelé, señaló Globo Esporte.



Según los seguidores del equipo brasileño el video le fue mostrado a la policía, pero la misma no lo consideró y no hizo nada al respecto.





El Club Defensa y Justicia, repudia y condena la actitud racista realizada por un inadaptado, hacia la parcialidad de #SantosFC

En Florencio Varela siempre se trata con respeto y cordialidad a quienes nos visitan.

Desde ya pedimos disculpas a la parcialidad de @SantosFC — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) March 4, 2020

Fuente: Agencia Télam