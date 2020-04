Paulo Dybala vivió momentos agitados en las últimas semanas a pesar de no haber competido con Juventus por la inactividad en el fútbol a causa del coronavirus.

El cordobés sufrió la enfermedad, de la que se está recuperando, y contó las sensaciones experimentadas durante esa indeseable travesía.

"Al comienzo uno tiene miedo", dijo en diálogo con el canal de AFA Play. "Al principio trataba de no pensar que podía ser eso. Después salió lo de un compañero (Rugani), lo de otro (Matuidi) y el último fui yo. Por suerte fuimos pocos en el club", agregó.

También se refirió a la selección nacional. Habló sobre su rendimiento, del que reconoció no estar todavía satisfecho. "Me hubiera gustado que sea de otra manera. Poder dar más goles, más asistencias, mejores resultados en lo personal también, porque acá en Juventus pude hacer las cosas que siempre quise y tal vez en la Selección no me pude desarrollar de esa manera, jugar los minutos que pensaba jugar en el Mundial, en la Copa América, pero siempre traté de respetar las decisiones de lo entrenadores porque sé que es un lugar muy prestigioso donde siempre hay que dar el máximo y el técnico pone al que ve que está mejor".

Otro tema del que habló fue el relacionado con Cristiano Ronaldo. El nacido en Laguna Larga se refirió a su vínculo con el portugués, a quien calificó de la mejor manera luego de una temporada de convivencia.

"Es un excelente tipo, muy sociable y amigable dentro y afuera del vestuario. Siempre dispuesto para hablar, para escuchar, eso me sorprendió, siendo una figura importante no siempre son así. Lo ves como un tipo agrandado, canchero".

Y contó detalles de un particular diálogo que mantuvo con el ex jugador de Real Madrid. "Le dije: mirá, te soy sincero, nosotros en Argentina un poco te odiamos, por tu figura, por tu forma de ser, de caminar; la verdad que a mí me sorprendiste porque me encuentro con otra cosa. Él se reía porque decía 'yo sé que es así, pero sé como soy, estoy acostumbrado a que me critiquen por eso'".